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Devlet Bahçeli'ye "22. yıl" hediyesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, genel başkanlığının 22. yıl dönümünde "Lider: Devlet Bahçeli" kitabı hediye edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, genel başkanlığının 22. yıl dönümünde "Lider: Devlet Bahçeli" kitabı hediye edildi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kız kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin, yazdıkları kitabı MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'ye takdim etti.

Bahçeli'nin siyasal liderliğinin, özgün 300 liderlik özelliği ile anlatıldığı kitapta, Bahçeli'nin Türk siyasetinde inandırıcılığı en yüksek liderlerden biri olduğu belirtildi.

Devlet Bahçeli'nin uzlaşı ve sağduyu liderliğinin matematik modelleriyle açıklandığı kitapta, MHP liderinin "siyasette uyum trigonometrisi" geliştirdiği kaydedildi.

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