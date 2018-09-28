Devlet Bahçeli'ye nostaljik araba figürlü yüzük

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 35 yıllık takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürüyle, ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük hediye etti. Küçükdemirel, "Devlet Bey yüzüğü çok beğendi. Bize çok değer verdi. Daha güzel tasarımlar yapıp Devlet Bey'in yanında olacağız" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin daha öncede kullandığı bir çok yüzüğe imzasını atan takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürü ile ülkücülüğü ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük tasarladı. Tasarladığı yüzüğü MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'ye hediye eden Küçükdemirel, Bahçeli'nin yüzüğü çok beğendiğini söyledi. Servet Küçükdemirel şunları söyledi:

"Biz tasarım işi yapıyoruz. Bütün ünlülerle çalışıyoruz. Parti içerisinde il başkanları, milletvekilleri olsun Devlet Bey'in yanına gidecekleri zamana bizden sipariş istiyor. Bizde güzel bir tasarım hazırlayıp kendilerine teslim ediyoruz. Devlet Bey'de bu yüzükleri, tasarımları görünce ustayla tanışmak istiyorum demiş. En son MYK üyesi Hüseyin Korkmaz'a yüzük yapmıştım. Hüseyin Korkmaz toplantıdan çıktıktan sonra beni arayıp ‘Devlet Bey seninle tanışmak istiyor’ dedi. Bende ona ‘Şaka yapıyorsunuz herhalde’ dedim. Oda ‘Kesinlikle şaka değil, seninle tanışmak istiyor.’ dedi. Bende bu böyle olmaz, ben bir hazırlık yapayım, elim boş gitmeyeyim, dedim. Sonra ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Çünkü daha önce yaptığım tasarımlarda Selçuklu kartalını çok seviyor. Selçuklu kartalı, Türk motiflerini de uyarladığımız kenarlarına Türkmen beyini yazdığımız çok güzel tasarımlar yapmıştık. Bu sefer benim hediyem olacağı için, içine birde güzel bir espri olsun istedim. ‘’