HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Devlet Başkanı'na muhalefet edince akıl hastanesine yatırıldı

Devlet Başkanı'na muhalefet edince akıl hastanesine yatırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Rusya'da bir mahkeme, kendini 'Şaman savaşçı' olarak tanımlayan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktdardan uzaklaştırılması talebiyle gündeme gelen Aleksandr Gabişev isimli şahsın psikiyatri kliniğine yatırılmasına hükmetti.

Devlet Başkanı'na muhalefet edince akıl hastanesine yatırıldı

Muhalif partilerden Açık Rusya grubu üyesi Aleksei Pryanishnikov, yaptığı açıklamada, Yakutsk kentindeki mahkemenin kararı 2 Haziran'da aldığını belirtti.

Pryanishnikov'a göre, mahkemenin söz konusu kararı, Yakutsk'taki merkezi psikiyatri kliniğinin tıbbi sonucuna dayanarak alındı.

Kliniğin bulgularına göre Gabişev, kendi "kişiliğini fazla önemseme" sorunu yaşıyordu.

Putin'in görevden uzaklaştırılması talebiyle Sibirya'dan yaya olarak yola çıkan ve başkent Moskova'ya ulaşmaya çalışan Gabişev, daha önce düzenlenen bir polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

8 bin kilometrelik yolculuğunun 3 bininci kilometresinde gözaltına alınan Gabişev, sosyal medya platformu Instagram'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaştı.

Gabişev'in sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler milyonlarca kez izlendi.

Geçen yıl mart ayında yolculuğuna başlayan Gabişev, başkente 2021 yılında ulaşmayı hedefliyordu.

Putin'in 'karanlık güçlerin ürünü' olduğunu savunan şahıs onunla ancak bir şamanın baş edebileceğini iddia ediyordu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Brezilya ve Meksika'da koronavirüs ölümleri artıyorBrezilya ve Meksika'da koronavirüs ölümleri artıyor
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
Salgının sıfır noktası en güvenli şehir ilan edildi

Salgının sıfır noktası en güvenli şehir ilan edildi

Brezilya ve Meksika'da koronavirüs ölümleri artıyor

Brezilya ve Meksika'da koronavirüs ölümleri artıyor

ABD'de sıcak gelişme! Washington bölgesine 1600 asker konuşlandırıldı

ABD'de sıcak gelişme! 1600 asker konuşlandırıldı

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

ABD'den sonra şimdi de Fransa! Gösteriler oraya da sıçradı

ABD'den sonra şimdi de Fransa! Gösteriler oraya da sıçradı

ABD'de korkunç olay! Aracıyla asker ve polislerin arasına daldı

ABD'de korkunç olay! Aracıyla asker ve polislerin arasına daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.