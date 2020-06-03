Devlet Başkanı'na muhalefet edince akıl hastanesine yatırıldı

Muhalif partilerden Açık Rusya grubu üyesi Aleksei Pryanishnikov, yaptığı açıklamada, Yakutsk kentindeki mahkemenin kararı 2 Haziran'da aldığını belirtti.

Pryanishnikov'a göre, mahkemenin söz konusu kararı, Yakutsk'taki merkezi psikiyatri kliniğinin tıbbi sonucuna dayanarak alındı.

Kliniğin bulgularına göre Gabişev, kendi "kişiliğini fazla önemseme" sorunu yaşıyordu.

Putin'in görevden uzaklaştırılması talebiyle Sibirya'dan yaya olarak yola çıkan ve başkent Moskova'ya ulaşmaya çalışan Gabişev, daha önce düzenlenen bir polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

8 bin kilometrelik yolculuğunun 3 bininci kilometresinde gözaltına alınan Gabişev, sosyal medya platformu Instagram'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaştı.

Gabişev'in sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler milyonlarca kez izlendi.

Geçen yıl mart ayında yolculuğuna başlayan Gabişev, başkente 2021 yılında ulaşmayı hedefliyordu.

Putin'in 'karanlık güçlerin ürünü' olduğunu savunan şahıs onunla ancak bir şamanın baş edebileceğini iddia ediyordu.



