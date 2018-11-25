‘Devlet Beni Koruyamadı’

2012 yılında kabul edilen Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu, şiddet mağduru kadınların korunması açısından önemli haklar getirdi. Ancak İzmirli Avukat Jale Soydan’ın yaşadıkları, şüpheliyi engellemekten çok mağduru korumaya yönelik bu önlemlerin ne kadar etkili olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

İki çocuk annesi Avukat Jale Soydan, 2015 yılı Nisan ayında evinden çıkıp aracına binmek için otoparka giderken, boşandığı eşi Salih Kapıdere tarafından sekiz kurşunla vuruldu. Aylarca ölümle pençeleşip hayata tutunan Soydan, hakkında koruma kararı olmasına rağmen devletin kendini koruyamadığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Dava, mahkeme tarafından reddedildi. Ret kararı İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Soydan şimdi Danıştay’da temyize hazırlanıyor. Oradan da olumsuz karar alırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitmeye kararlı.

“Vurulduğumda hakkımda iki koruma kararı vardı”

Yaşadıklarını VOA Türkçe’ye anlatan Jale Soydan 2013 yılında eşinden boşandığını söyledi. “Boşanma aşamasında da sürekli tehdit ediyordu. Boşandıktan sonra da tehditleri devam etti. Beni vurmadan dört ay önce de gaz dökerek yakmaya kalktı. O olaydan ötürü yargılandı, 2,5 yıl ceza aldı ancak cezası ertelendi. Dört ay sonra da evimin otoparkında, arabama binerken silahla karşıma çıktı. 13 el ateş etti. Sekiz kurşun bana isabet etti. 45 gün komada kaldım. 11 ay çeşitli hastanelerde tedavi gördüm”.