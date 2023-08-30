'Müdürünü arayacağım...' Adana'da çevirmeye takılan kadın sürücü polisi bu sözlerle tehdit etti: 'Devlet mi! Sen değil devlet benim'

Emniyet ekiplerinin yurt genelinde devam ettirdiği huzur operasyonlarında polislere zorluk çıkartanların sayısı her geçen gün artıyor.

Adana'da yaşanan olayda ekiplerin çevirmesine takılan bir kadın sürücü, polis memurunu emniyet müdürünü aramakla tehdit etti.

Kadın sürücü polisi, "Senin kabiliyetin yetmez almaya. Senin değil bütün sülalenin gücü yetmez. Devlet mi! Sen değil devlet benim. Vergisini ödeyen benim. Şimdi senin müdürünü arıyorum." diyerek tehdit etti. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

POLİSLERE TEHDİTLER YAĞDIRDILAR

İstanbul’da polislerin yaptığı trafik denetiminde ilginç bir olay meydana geldi. Kadıköy’deki denetimlerde basın mensuplarının kendisini görüntülemesine sinirlenen ehliyetsiz bir kadın sürücünün polisle girdiği diyalog sırasında 'Şimdi ararım ve buraya yığarım. Şimdi burada sıkıntı çıkacak' gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.

Kadıköy sahil yolu üzerinde ise trafik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hareketli anlar yaşanmıştı. Denetim esnasında çevrilen Ş.E., trafik polislerine ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Ş.E.'nin "Kadıköy emniyet müdürünü ara" sözleri dikkat çekerken Ş.E. görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.



