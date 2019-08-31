AHMET ÖZLER - Yurt dışında akademik eğitimler aldıktan sonra Türkiye'ye dönen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eserlerin çikolatadan maketini yaparak müzede sergileyen Mesut Kırımlı, şimdi de devlet büyüklerinin çikolatadan portrelerini ortaya koydu.

Hayatını çikolataya adayan, bu alanda eğitimler aldıktan sonra yurt içi ve dışında ödüllere layık görülen Kırımlı, UNESCO tarafından "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların yanı sıra cam teras, safran çiçeği ile bir mağaranın çikolatadan 1/10 oranında maketlerini yaparak 500 metrekarelik alanda sergiliyor.

Yapıların bilgilerinin de yer aldığı ve belirli bir ısıda tutulan müzede, musluğundan çikolata akan bir havuz da yer alıyor.

Mesut Kırımlı, son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ten Adnan Menderes'e, Bülent Ecevit'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Alparslan Türkeş'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye kadar birçok devlet adamı ve siyasetçinin çikolatadan portrelerini yaparak, müzede sergilemeye başladı.