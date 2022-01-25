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Devlet dairesini birbirine kattı! "Yarın serbest kalırım, bunun yarını da var"

25.01.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ehliyet işlemleri için nüfus müdürlüğüne gelen vatandaş adeta dehşet yaşattı. İlk başta görevli kadın memura hakaretler savuran E.C., daha sonrasında olayı yatıştırmaya gelen ve kendisini sakinleştirmek isteyen memuru da darp etti. Şahıs, emniyet ekiplerince gözaltına alınırken de tehditlerine devam ederek, “Dünkü mahkumum yarın serbest kalırım, bunun yarını da var” ifadelerini kullandı.

Devlet dairesini birbirine kattı! "Yarın serbest kalırım, bunun yarını da var"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde nüfus müdürlüğünde işlem yapmaya gelen vatandaş, ilk önce görevli kadın memura hakaretler etti, sonrasında kendisini sakinleştirmek isteyen memura saldırdı.

HAKARETLER SAVURDU

Sürücü belgesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat eden E.C. isimli vatandaş, görevini yapmaya çalışan kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı.

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SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞAM MEMURU DARP ETTİ

Çıkan gürültü ve arbede nedeniyle diğer görevli memur olay yerinde vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşmek yerine daha çok küfür ve hakaret eden vatandaş bir anda kendisini sakinleştirmeye çalışan memurun boynuna sarıldı. E.C. isimli vatandaş görevli memura kafa atarak darp etti. Diğer vatandaşlar ve müdürlük personelleri durumu ayırmaya çalıştı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI, MEMUR HASTANEYE KALDIRILDI

Ortalık bir anda karışırken, olay yerine intikal eden polis ekipleri E.C.’yi gözaltına aldı. Görevli memur C.K. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"BUNUN YARINI DA VAR"

Dışarı çıkarılırken hakaret ve küfürlere devam eden şahıs “Dünkü mahkumum yarın serbest bırakılırım, bunun yarını da var” diyerek tehditlerine devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy
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