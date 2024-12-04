Devlet Denetleme Kurulu'na verilecek yetki tartışma yarattı! 'Kanunla ilk kez veriliyor'

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

O DÜZENLEMEYİ ELEŞTİRDİ

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kanun teklifinin bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Kanun teklifinde sıkıntılı bazı maddelerin olduğunu ifade eden Akay, teklifte yer alan Devlet Denetleme Kurulu'na ilişkin düzenlemeyi eleştirdi.

Akay, "Dernekler, vakıflar ve bunların iştirak ettiği diğer kuruluşlarla alakalı da denetleme, inceleme yetkisi Devlet Denetleme Kurulu denetçilerine verilmiş olacak." diye konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Anayasa'ya göre yürürlükteki kanunlarda açıkça düzenlenmiş konularda kararname ile düzenleme yapılamayacağını söyledi. Kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda da cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağını kaydeden Sayyiğit, cumhurbaşkanlığı kararnamesi konusunda mevzuatın çok açık olduğunu dile getirdi. Sayyiğit, "Yapılan düzenlemeler Anayasa Mahkemesi önüne getirildiğinde iptal kararları verilmekte ancak bu kez iktidar, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapamadığını torba kanun marifetiyle yapmaya, hukukun etrafından dolanmaya devam ediyor." diye konuştu.

"GÖREVDEN ALMA YETKİSİ KANUNLA İLK KEZ VERİLİYOR"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, teklifle Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan 6 aydan fazla yurt dışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine 3 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebileceğini hatırlattı. Söz konusu düzenlemeyi eleştiren Temurci, "Şahsa sen 10 yıl kalabilirsin ama onun devlete çalışan eşine 'Bu hakkı sana 3 yıl veriyorum' diyorsunuz. Bu insani değil. Aile bütünlüğünü koruma gibi düşünceniz varsa bunun birbiriyle eş değer olması lazım." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifte yer alan Devlet Denetleme Kurulu'na ilişkin düzenlemeyi eleştirdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun temel denetim birimi olmadığını söyleyen Usta, her kurumun kendi denetiminin olduğunu, dış denetim konusunda da Sayıştay'ın olduğunu ifade etti. Usta, "Sayıştay'ı budayacaksın, iç denetimi, teftiş kurullarını budayacaksın, yetkileri artırarak, Devlet Denetleme Kurulu üzerinden bütün kamuyu denetlemeye çalışacaksın, yok öyle bir dünya. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Bu görevden alma yetkisi kanunla ilk kez veriliyor." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifte Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kararnamelerin kanuna dercedilmesine ilişkin düzenlemenin yanı sıra ilk defa yapılan birtakım düzenlemelerin olduğunu söyledi. Aksu, şunları kaydetti:

"MHP olarak biz münferit düzenlemeler yerine Türkiye'de kapsamlı bir personel rejimi reformunun hayata geçirilmesinden yanayız. Çıkan her düzenleme beraberinde birtakım mağduriyetler ya da beklentileri getirebiliyor. O sebeple bu meselenin masaya yatırılıp, enine boyuna, kapsamlı bir şekilde bütün kurumlarla beraber, yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

"MEMURİYETTEN ATMA ANLAMINA GELMİYOR"

Milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından teklifin ilk imza sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Devlet Memurları Kanunu ile ilgili bütüncül bir değişiklik ihtiyacının olduğunun ifade edildiğini belirten Aksu, "Partimizin ciddi anlamda bir çalışma içerisinde olduğunu, bundan önce bana kalırsa Anayasa anlamında esaslı bir değişiklikle bunların sağlanmasının çok daha kolay olacağını belirtmek istiyorum." dedi.

Devlet Denetleme Kurulu'na ilişkin düzenlemelere yönelik eleştirilere yanıt veren Aksu, şunları anlattı:

"Devlet Denetleme Kurulu'na verilen görevden uzaklaştırma yetkisiyle ilgili bir bakanlığın teftişinde ya da başkaca yerde görevden uzaklaştırma demek memuriyetten atma anlamına gelmiyor. Görevden uzaklaştırılan kişinin belli bir süre, orada bir problem varsa onun tespiti için geçecek zaman kadar bir süre, yine maaşının belli bir kısmını alarak görevden uzaklaştırmayı tanımlıyor."

Aksu'nun konuşmasının ardından CHP milletvekillilerinin, kanun teklifinin 8, 10 ve 23. maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle verdiği önerge, Komisyonda kabul edilmedi.

Komisyonda daha sonra kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA