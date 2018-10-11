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Devlet desteği ile kurduğu çiftlikte keçi sütü üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

Muş'ta girişimci Menderes Özüpak, aldığı devlet desteği ile kurduğu çiftlikte Halep keçilerinden süt üretimi yapıyor - Özüpak: - "Yerli ırka göre iki kat süt elde ediyoruz. Şu an 220 keçimiz var ve 3 kişi çalışıyor. Önümüzdeki dönemde kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz"

Muş'ta, girişimci Menderes Özüpak, aldığı devlet desteği ile kurduğu çiftlikte Halep keçilerinden süt üretiyor.

Özüpak, hazırladığı keçi çiftliği projesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Projesi kabul edilen Özüpak'a yüzde 65'i hibe olmak üzere bir milyon 470 bin lira destek sağlandı.

Aldığı destek ile Sungu beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda çiftlik kuran Özüpak, Hatay ve Adana'dan getirdiği damızlıklarla Halep keçisi yetiştirmeye başladı.

Kısa zamanda 220 hayvanlık sürü oluşturan Özüpak, keçilerden sağdığı süt ile elde ettiği peynir ve tereyağını otelinde müşterilerine sunuyor.

Özüpak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftliğin arsası hariç 2 milyon 261 bin 972 liraya mal olduğunu söyledi.

Halep keçilerinin süt veriminin yüksek olduğunu belirten Özüpak, "Yerli ırka göre iki kat süt elde ediyoruz. Şu anda 220 keçimiz var ve 3 kişi çalışıyor. Önümüzdeki dönemde kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. Çiftliğimiz buna müsait." dedi.

TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur ise Özüpak'a başvurusu üzerine 500 hayvan kapasiteli çiftlik kurması için destek sağlandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
devlet desteği Halep Keçisi muş süt TKDK

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