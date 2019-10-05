Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte serebral palsili öğrencilerin de eğitim aldığı ilk meslek lisesi MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de annelerin istihdam imkanını yakaladığı okullardan biri olma özelliğini taşıyor.

6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtlayan annelerden Selma Kurtaran, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi oğlunu her gün okula getirdiğini aynı zamanda da rehberlik görevini üstlendiğini anlattı.

Kurtaran, "Servisle evlerinden aldığımız çocukların servise binmelerine, servisten inmelerine, okulda ise yemek, tuvalet gibi ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede hem çocuklarla ilgilenip hem de evime katkıda bulunabiliyorum." dedi.

- "Çok mutluyuz"

Oğlunun 7 gün 24 saat yanında bulunmak zorunda olduğunu, bu nedenle de başka bir işte çalışamadığını dile getiren Kurtaran, "Devletimizin sağladığı bu destekten dolayı çok mutluyuz. İş imkanıyla hem kendi çocuğum hem de diğer serebral palsili çocukların yanında olabiliyorum. Eğer böyle bir iş imkanı olmasaydı ben yaşamımı sürdüremezdim. Çocuğumu bakıcıya vermek zorunda kalırdım ama onu da verecek durumum yok." diye konuştu.

Kurtaran, yaptığı işin sadece maddi değil manevi anlamda da çok değerli olduğuna işaret ederek, "Çocukların mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor. Bir ihtiyaçları olduğunda onlara yardımcı oluyoruz, onlarla vakit geçiriyoruz. Onların içi neyse dışı da o, sevgiye muhtaçlar. Yanlarında olmaktan, bu sevgiyi onlara verebilmekten dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.