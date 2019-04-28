Devlet desteğiyle açtıkları gözleme evi hayatlarını değiştirdi

ÖNDER ALTINAL - Van'da yaşayan Halime Ölmez, devlet desteğiyle açtığı gözleme evinden elde ettiği kazançla 3'ü işitme engelli 7 çocuğunun geçimini sağlıyor.

Şırnak'tan 6 yıl önce eşi Rahmi Ölmez ve çocukları ile Van'a gelen Halime Ölmez, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Van İlinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Projesi" kapsamında maddi destek alarak kent merkezinde gözleme evi açtı.

Ölmez, buradan sağladığı gelirle, 2'si işitme engelli ortaokul, biri işitme engelli lise öğrencisi, biri üniversite sınavlarına hazırlanan, 3'ü de yaşı daha küçük olan 7 çocuğunun geçimini sağlıyor.

Halime Ölmez, AA muhabirine, tek gelir kaynaklarının açtıkları gözleme evi olduğunu söyledi.

Çok sayıda engel ve zorlukla karşılaştıklarını ama her şeye rağmen hayatlarına devam ettiklerini anlatan Ölmez, devlet desteği ile açtığı iş yerinde eşinin de yardımıyla çalışarak çocuklarının ihtiyaçlarını giderdiğini ifade etti.

En büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade eden Ölmez, şöyle konuştu: