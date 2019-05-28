Devlet desteğiyle kurdukları tesiste mantar üretiyorlar

35 yaşındaki girişimci Emine Bilgiç, AA muhabirine, daha önce ev hanımı olduğunu ancak eşiyle mantar üretimine merak saldıklarını söyledi.

Üç çocuklu Bilgiç çifti, yüzde 65'i devlet destekli, 1 milyon 558 bin liralık yatırımla bölgede mantar üretimine örnek gösterilen tesiste üretim yapmanın heyecanını yaşıyor.

İşletme kurmadan önce istiridye mantarı üretmek için küçük çaplı denemeler yaptıklarını anlatan Bilgiç, "Apartman altında bir depo kiraladık ve ilk orada üretmeye başladık." dedi.

Bilgiç, mantar üretiminde tecrübe kazandıktan sonra işletme kurmaya karar verdiklerini belirterek TKDK istiridye mantarı üretim tesisi için proje başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

TKDK'nin projelerini kabul ettiğini dile getiren Bilgiç, "Devletin desteğiyle yaklaşık 2 bin metrekarelik büyük ve örnek bir tesise sahip olduk. Bundan dolayı devletimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

- "Örnek bir tesise sahip olduğumuz için mutluyum"

Bilgiç, tesiste ağırlıklı olarak istiridye mantarı ürettiklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Tesisimizde 9 oda bulunmakta, istiridye mantarı ile üretime başladık talep üzerine kültür mantarı da üretiyoruz. İlerleyen zamanlarda kestane mantarı da üretmeyi düşüyoruz. Her işin olduğu gibi bu işinde zorluğu var. Mantarın üretileceği ortamı, iklimi sağlamanız gerekiyor. İstiridye mantarı çok narin bir ürün, bundan dolayı yetiştirilmesi daha zor. Devletin desteğiyle çocuklarımızın geleceği için böyle bir tesise sahip olduğumuz için mutluyum. Şu anda tesisimiz tam kapasitesiyle çalışmıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda üretimimizi daha da artırarak ülkemizin ekonomisine daha çok katkı sağlayacağız."