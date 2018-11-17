HABER

Devlet destek verdi, eski hükümlü kendi işinin patronu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Hükümlülerin işlerini kurmaları için düzenlenen KOSGEB Girişimcilik Kursu'na katılan Berkan Durdu, aldığı hibe desteğiyle eşiyle birlikte, 12 kişiyi istihdam ettiği oto servisi kurdu - Berkan Durdu: - "Kurslarda başarımdan dolayı 10 gün gibi kısa bir zamanda girişimcilik belgemi elden teslim ettiler" - Eşi Filiz Durdu: - "Devlet kurumları destek verince biz daha çok inandık. Daha çok inanınca daha fazla hayata asıldık. Bu aşamaya gelir miydi? Hayal etmek gerekiyordu"

ÖMER OLCAY - Başkentte eski bir hükümlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destek sayesinde eşiyle 12 kişinin daha istihdam edildiği oto servisi kurdu.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, ceza infaz kurumlarından çıkan hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için düzenlediği KOSGEB Girişimcilik Kursu'na katılan Durdu, kursu başarıyla tamamlayarak 50 bin liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

Eşi Filiz ile Çankaya'da oto bakım servisi kuran Durdu, 12 kişiye de istihdam imkanı sağladı. Devlet desteğiyle yeni bir hayata başlayan Durdu ve eşi, işlerini geliştirerek daha fazla kişiye iş olanağı sağlamayı planlıyor.

Berkan Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimcilik kursunun ufkunu açtığını söyledi.

Devlet kurumlarının verdiği desteklerle hayatının bir anda değiştiğini ifade eden Durdu, "Bireysel olarak KOSGEB girişimcilik belgem yoktu. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bize yol gösterdi. Başvurumuzu yaptık. Katıldığım kurslarda başarımdan dolayı 10 gün gibi kısa bir zamanda girişimcilik belgemi elden teslim ettiler. Ticari işletme ile ilgili ciddi manada eğitimler aldık." dedi.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hibe başvuru sürecinde kendisine rehberlik ettiğini söyleyen Durdu, KOSGEB'den ilk etapta 50 bin lira geri ödemesiz hibe aldığını ve iş yerini açtıktan sonraki aşamalarda ise bu kez geri ödemeli 100 bin lira daha almaya hak kazandığını belirtti.

- İş yeri sahibi olmak hayaldi

Filiz Durdu ise iş yerinin bilgi işlem ve muhasebe departmanında çalışarak eşi Berkan Durdu'ya destek olduğunu anlattı.

Eşi cezaevindeyken bugünlerin kendileri için bir hayal olduğunu dile getiren Filiz Durdu, "Devletin bize destek sunacağına kanaat getirmiyordum. Devlet kurumları bize destek verince biz daha çok inandık. Daha çok inanınca daha fazla hayata asıldık. Bu aşamaya gelir miydi? Hayal etmek gerekiyordu. Yani bir hayaldi." diye konuştu.

Öte yandan Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar ise suçun önlenmesi ve toplumun korunması için eski hükümlüleri topluma kazandırmayı amaçlayan benzer projelerin devam ettiğini söyledi.

PARTNER7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
Antalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada yaşanıyorAntalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada yaşanıyor
7 yıldır bileği bükülmüyor7 yıldır bileği bükülmüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü KOSGEB oto servisi

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

İlginizi Çekebilir

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada yaşanıyor

Antalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada yaşanıyor

Muharrem İnce, İstanbul için anket yaptırdı

Muharrem İnce, İstanbul için anket yaptırdı

Bakan Akar'dan ABD'ye 'teröristlerle fotoğraf' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD'ye 'teröristlerle fotoğraf' tepkisi

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.