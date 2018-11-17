Devlet destek verdi, eski hükümlü kendi işinin patronu oldu

Devlet kurumlarının verdiği desteklerle hayatının bir anda değiştiğini ifade eden Durdu, "Bireysel olarak KOSGEB girişimcilik belgem yoktu. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bize yol gösterdi. Başvurumuzu yaptık. Katıldığım kurslarda başarımdan dolayı 10 gün gibi kısa bir zamanda girişimcilik belgemi elden teslim ettiler. Ticari işletme ile ilgili ciddi manada eğitimler aldık." dedi.

Eşi Filiz ile Çankaya'da oto bakım servisi kuran Durdu, 12 kişiye de istihdam imkanı sağladı. Devlet desteğiyle yeni bir hayata başlayan Durdu ve eşi, işlerini geliştirerek daha fazla kişiye iş olanağı sağlamayı planlıyor.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, ceza infaz kurumlarından çıkan hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için düzenlediği KOSGEB Girişimcilik Kursu'na katılan Durdu, kursu başarıyla tamamlayarak 50 bin liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

ÖMER OLCAY - Başkentte eski bir hükümlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destek sayesinde eşiyle 12 kişinin daha istihdam edildiği oto servisi kurdu.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hibe başvuru sürecinde kendisine rehberlik ettiğini söyleyen Durdu, KOSGEB'den ilk etapta 50 bin lira geri ödemesiz hibe aldığını ve iş yerini açtıktan sonraki aşamalarda ise bu kez geri ödemeli 100 bin lira daha almaya hak kazandığını belirtti.

- İş yeri sahibi olmak hayaldi

Filiz Durdu ise iş yerinin bilgi işlem ve muhasebe departmanında çalışarak eşi Berkan Durdu'ya destek olduğunu anlattı.

Eşi cezaevindeyken bugünlerin kendileri için bir hayal olduğunu dile getiren Filiz Durdu, "Devletin bize destek sunacağına kanaat getirmiyordum. Devlet kurumları bize destek verince biz daha çok inandık. Daha çok inanınca daha fazla hayata asıldık. Bu aşamaya gelir miydi? Hayal etmek gerekiyordu. Yani bir hayaldi." diye konuştu.

Öte yandan Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar ise suçun önlenmesi ve toplumun korunması için eski hükümlüleri topluma kazandırmayı amaçlayan benzer projelerin devam ettiğini söyledi.

