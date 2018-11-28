"Devlet destekli bu cinayetle ilgili hakikat ortaya çıkarılmalı"

WASHINGTON (AA) - Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin yayın kurulu, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Amerikan kamuoyuna ve Kongreye çağrıda bulunarak, "Devlet destekli bu cinayetle ilgili hakikatin ortaya çıkması konusunda ve CIA'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da aralarında olduğuna inandığı faillerinin sorumlu tutulmasında ısrarcı olmalılar." açıklaması yaptı.

WP yayın kurulu tarafından, "Trump'ın, Kaşıkçı'nın ölümüne verdiği korkak tepki, diğer Amerikalıların adım atması gerektiği anlamına geliyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Yazıya, "Başkan Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde korkakça geri çekilmesi, Kongre ve iş dünyası da dahil diğer Amerikalıların, ülkenin temel değerlerini savunmasını zorunlu kılıyor." ifadeleriyle başlayan yayın kurulu, Kongre ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Makalede şu yoruma yer verildi:

"(Onlar) Devlet destekli bu cinayetle ilgili hakikatin ortaya çıkması konusunda ve CIA'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da aralarında olduğuna inandığı faillerinin sorumlu tutulmasında ısrarcı olmalılar. Bu konuda başarısız olunması, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki uzun vadeli ilişki de dahil hayati önemdeki Amerikan çıkarlarının ciddi şekilde zarar görmesine neden olacaktır."