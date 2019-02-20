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Devlet "dezavantajlı kesimlere" kol kanat gerdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Devlet bu yıl çocuklar, gençler, yaşlılar ve engellilere yönelik çeşitli projeler için yaklaşık 60 milyon lira kaynak ayırdı - Projelerle bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle hayatın olağan akışına yeterince uyum sağlayamayan bireylerin tespiti, incelenmesi, gerekli bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmaları da amaçlanıyor

ENES DURAN - Sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kadar her alana yönelik projelere yüksek miktarda kaynak ayıran devlet, sosyal yaşamı da ihmal etmedi. Çocuklar, gençler, yaşlılar ve engellilerin hayatını kolaylaştırma amaçlı projeler için bu yıl yaklaşık 60 milyon lira harcanması planlanıyor.

AA muhabirinin 2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli il ve ilçelerde GAP, DAP, KOP ve DOKAP programları çerçevesinde 1991 yılında yapılmaya başlanan ve 2021'de tamamlanması planlanan huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin etüt, proje ve inşaat işleri için 718 milyon 273 bin lira bütçe ayırdı.

Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve çalışmaların değerlendirilmesi kapsamında planlanan projelerin hayata geçirilebilmesi için bu yıl 18 milyon lira harcanacak. Söz konusu projelerle yaşlıların yaşamlarını kaliteli şekilde sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaların kurulması, standardize edilmesi ve denetlenmesi hedefleniyor.

Bakanlık, ülke genelindeki çeşitli il ve ilçelerde 2020'de tamamlanması planlanan engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin etüt, proje ve inşaat işleri için de 267 milyon 474 bin lira bütçe ayırdı. Engellilere yönelik projelerin hayata geçirilebilmesi için toplamda 51 milyon 791 bin lira harcanması öngörülürken bu yıl için devletin kasasından 8 milyon lira çıkacak.

Söz konusu projelerle bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle hayatın olağan akışına yeterince uyum sağlayamayan bireylerin tespiti, incelenmesi, gerekli bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmaları amaçlanıyor.

- 33 milyon liralık yatırım

Devlet, öğrenci, çocuk ve gençlere ilişkin proje ve programlara da büyük kaynak ayırdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar için bu yıl toplam ,33 milyon 295 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezleri için 12 milyon 500 bin liralık bütçe ayırdı. Çocuk destek merkezlerinde çocukların rehabilitasyonunun sağlanması ve bireyin yaşamını normal şekilde sürdürebilecek şekilde rehabilite olması ve toplumla bütünleşmesi amaçlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 yılında tamamlamayı amaçladığı "Çocuk ve Gençlik Programları"nda (ÇOGEP) kullanılmak üzere 162 milyon 900 bin lira ayırdı. Sosyal kalkınma destekleri çerçevesindeki söz konusu program için bu yıl 7 milyon 505 bin lira harcanacak. ÇOGEP ile çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanmasını, toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesini, sosyal ve eğitim desteğiyle topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu yıl sosyal kalkınma destekleri çerçevesindeki Gençlik Projelerini Destekleme Hibe Programı için 13 milyon 290 bin liralık kaynak ayırdı. Program ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanması, sosyal hayatın her alanına etkin katılımın artırılması hedefleniyor.

Böylece devletin bu yıl çocuklar, gençler, yaşlılar ve engellilerin hayatını kolaylaştırma amaçlı projeler için 60 milyon lira harcaması öngörülüyor.

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2019 Yılı Yatırım Programı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli gençler sosyal projeler yaşlılar

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