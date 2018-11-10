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Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Erdoğan'ın mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 08:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzayan Erdoğan, mesajını okudu.

Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de aralarında yer aldığı devlet erkanı Anıtkabir'deki törenlere katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı, mesajını okudu:

"Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kuruluşu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici behahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz.

Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

fg

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Anıtkabir 10 Kasım mustafa kemal atatürk

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