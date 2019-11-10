Devlet erkanı Anıtkabir'de

Mustafa Kemal Atat\u00fcrk, aram\u0131zdan ayr\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n 81. y\u0131l\u0131nda, An\u0131tkabir'de resmi t\u00f6ren d\u00fczenleniyor. Devlet erkan\u0131 An\u0131tkabir'deki t\u00f6rene kat\u0131l\u0131yor. \nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...K\u0131yafetlerini \u00e7\u0131karan \u0130sve\u00e7li kad\u0131n ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131Patlayan lasti\u011fi de\u011fi\u015ftirirken otomobil \u00e7arpt\u0131: 2 \u00f6l\u00fc50 metreden u\u00e7tu! \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 var
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