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Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

23.04.2024 10:30
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı. Devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

AA-20240423-34348341-34348337-TBMM_BASKANI_KURTULMUS_BASKANLIGINDAKI_DEVLET_ERKANI_ANITKABIRI_ZIYARET_ETTI

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı;

"Milli irademizin simgesi TBMM’nin sizlerin önderliğinde açılışının 104. Yılında buradayız. Kuruluş kararı, milli güçleri ortak amaç noktasında toplamıştır. 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek diriliş destanı yazdınız. 23 Nisan’ı büyük coşkuyla topluyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle Cumhuriyetimizin 2. Asrının Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu heyecanla milletimizi temsil etmek büyük bir onurdur. TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir."

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Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Anıtkabir
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