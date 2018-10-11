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Devlet geneleve kayyum atadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 08:02 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri operasyonuyla çökertilen fuhuş şebekesinin Adana'da işlettiği iki geneleve mahkeme kararıyla kayyum atandı. Kararda, kayyum olacak kişilerin ilin Vergi Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirileceği belirtildi.

Devlet geneleve kayyum atadı!

Bursa polisinin Adana, Mersin ve İzmir'den Bursa'ya getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran şebekeye 6 aylık takibin ardından operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Çetenin, kadınları eskort siteleri üzerinden fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Günlük 50 bin lira kazanan şebeke üyelerinin lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.

Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği de çete üyelerinin mal varlığına el konulması amacıyla soruşturma yaptı. Bursa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla çeteye ait 16 lüks araç, 10 ev ile arsa ve şirket olmak üzere 3 milyon 298 bin değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

GENELEV "SOSYAL KONUT" OLARAK YER ALDI

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, çetenin işlettiği Adana'daki 2 geneleve de kayyum atanmasına hükmedildi. Kararda, "2 gayrimenkulün Sosyal Konut (Genelev) olduğu, (her ne kadar şüphelinin adına kayıtlı olsa da üçüncü şahsa kiralanmış olabileceği hususunun atanan kayyum tarafından değerlendirilmesi), kayyum olarak görevlendirilmesi yapılacak olan kişilerin ilgili ilin Vergi Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirilmesi" denildi.

"DÖNGEL KARHANESİ"

Mahkeme kararıyla 2 geneleve kayyum atanması, Metin Akpınar'ın başrolünü oynadığı 'Döngel Karhanesi' sinema filmini akla getirdi. Filmde, genelev olan işletmeye Ankara'dan atama yapılması ve atamanın ardından genelevin yüksek kar elde etmesi konu ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
adana genelev fuhuş Bursa kayyum

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