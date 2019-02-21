Devlet Halk Dansları Topluluğu'ndan 'Bizim Renklerimiz' gösterisi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Valiliği'nce 2019 yılının 'Karabük Kültür Sanat Buluşmaları' ilan edilmesi ve Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alışının 25'inci yılı kapsamında Devlet Halk Dansları Topluluğu, 'Bizim Renklerimiz' adıyla gösteri düzenledi. Gösteri, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Karabük Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteride Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya Sargın yönetimindeki topluluk; zeybek, horon ve halay gibi Türk halk oyunlarını sahneledi. Katılımcılar tarafından beğeniyle izlenen gösteri sırasında solist Yeşim Karaibrahimoğlu, sevilen türküleri seslendirdi. Gösterinin sonunda Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Halk Dansları Topluluğu Müdürü Hamdi Usta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Koordinatörü Semih Caner, Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmen Yardımcısı Orhan Alptekin ve solist Yeşim Karaibrahimoğlu'na plaket ve çiçek verdi.

Vali Gürel, "Şunu gördük ki Karabük'e bu salonlar yetmiyor. Buranın kapasitesi 420 ama keşke şöyle 800 veya bin kişilik salonlarımız olsa. İnşallah, önümüzde süreçte bu eksikleri tamamlamaya çalışacağız" dedi.

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