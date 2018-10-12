Devlet hastanesinde jakuzide doğum

İLYAS GÜN - Sağlık Bakanlığının normal doğum oranını artırmak amacıyla teşvik ettiği suda doğum yöntemi, Samsun'da 5 yıldızlı otel konforundaki hastane odasında ücretsiz uygulanıyor.

Türkiye genelinde 9 ildeki 11 devlet hastanesinde normal doğumu teşvik etmesi için suda doğum hizmeti verilmeye başlandı. Samsun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Necla Şener, ilk çocuğunu beş yıldızlı otel konforunda, içinde çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunan hastane odasında gerçekleştirdi.

Jakuzi içinde suda ilk bebeğini dünyaya getiren Şener, "Sancılarım artmaya başlayınca, beni jakuziye aldılar. Sancılarım azalmaya başladı. Daha sonra çok kolay bir doğum gerçekleşti. Tabii ki bunun için 4 hafta boyunca gebelik ve bebek gelişimi eğitimi aldık. Doktorumun tavsiyesi ile suda doğum yaptım, daha az sancı, daha az ağrı hissettim, tüm anne adaylarına tavsiye ederim." dedi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Eda Türe ise suda doğumun normal doğumu kolaylaştırmak ve normal doğuma karşı motivasyonu artırmak için yapıldığını söyledi.