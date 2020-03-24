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Devlet hastanesinde kadın doktora saldırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 14:31 | Son Güncelleme

Samsun'da dev hastanesinin acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Z.K., 19 ve 17 yaşındaki iki kuzen tarafından darp edildi. Kuzenlerden birinin tutuklandığı olayda, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devlet hastanesinde kadın doktora saldırdılar

Tüm sağlık personelinin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadele sürerken, İlkadım ilçesindeki Gazi Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde görevli doktor Z.K., dün şiddet mağduru oldu. İddiya göre, eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze K.'yi de alıp, hastaneye geldi. Hasta kabulde görevli sekreter, kuzenlere koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Burada sadece hasta kalsın' uyarısında bulundu.

'SEN NE BİÇİM DOKTORSUN?'

Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler, pratisyen hekim Z.K.'nin yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun?" diyerek, bağırmaya başladı. İkili doktoru muayene masası ve duvar arasına sıkıştırdı. Gamze K., doktorun kafasına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı.

Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Gamze K. ve Deniz A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzenlerden Gamze K. tutuklandı, Deniz A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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