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Devlet Hastanesi'ndeki 'hacamat' tedavisine yoğun ilgi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nde (GETAT), hastalar hacamat tedavisine ilgi gösteriyor.

Devlet Hastanesi'ndeki 'hacamat' tedavisine yoğun ilgi

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nde (GETAT), hastalar hacamat tedavisine ilgi gösteriyor. Başhekim Beraat Özdemir, "Eylül ayında başladığımız hacamat tedavisine yoğun bir ilgi var. Hacamat ile birlikte kombine ettiğimiz ozonlar ile birlikte saç mezoterapisi yaptığımız hastalarımız mevcut" dedi.
Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde geçen eylül ayının başında hizmete açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi, hastalardan yoğun talep görmeye başladı. Geleneksel yöntemlerle hacamat başta olmak üzere mezoterapi, kupa terapi, ozon terapi tedavilerinin yapıldığı ünitede en yoğun ilgiyi hacamatın gördüğü belirtildi. Başhekimi Beraat Özdemir, "Eylül ayında başladığımız hacamat tedavisine yoğun bir ilgi var. Trakya bölgesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında en geniş kapsamlı üniteyi oluşturmuş bulunmaktayız. Mezoterapi, kupaterapi, ozon terapi uygulamalarını yapıyoruz. Şu ana kadar çok sayıda hastaya tedavi uygulandı. Yoğun bir ilgi var. Hacamat ile birlikte kombine ettiğimiz ozonlar ile birlikte saç mezoterapisi yaptığımız hastalarımız mevcut" dedi.
Başhekim Özdemir, kas ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran vatandaşlardan Hasan Fahri Aksoy’un acil serviste ağrı kesiciler sayesinde kısa süreli iyileşme yaşadığını ancak sonra yeniden rahatsızlandığını belirtti. Özdemir, hastasının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması için merkeze başvurduğunu ifade ederek, "Hastamız biraz fayda görebileceği geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasını öğrenince bize geldi. Kendisine hacamat tedavisinin önerdik. Hacamat tedavisiyle hastada bir rahatlama sağlanıyor. Yaptığımız uygulamada negatif basınç uyguluyoruz kupaları bağlayarak. Pompalar ile negatif basıncı oluşturduktan sonra ağrı kesici etkisi de oluşuyor. Yaptığımız bistro kesileri ile cildi sağlam tutuyoruz" dedi.
'ACI HİSSETMEDİM'
Hacamat tedavisi gören Hasan Fahri Aksoy, 30 yıldır kas ağrısı yaşadığını ve gittiği acil servislerde sadece ağrı kesici ile tedavi edildiğini ve son dönemler de ağrılarının arttığını söyledi. Aksoy, "Hacamat tedavisi gördükten sonra hiç ağrım kalmadı. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir acısı da yok, bir acı da hissetmedim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.
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Devlet Hastanesi'ndeki 'hacamat' tedavisine yoğun ilgiDevlet Hastanesi'ndeki 'hacamat' tedavisine yoğun ilgiDevlet Hastanesi'ndeki 'hacamat' tedavisine yoğun ilgiDevlet Hastanesi'ndeki 'hacamat' tedavisine yoğun ilgi

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