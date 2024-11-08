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Devlet hastanesindeki sapık doktor hakkında karar! Hasta kadını öpüp, taciz ederken suçüstü yakalanmış; kamera görüntüsü ortaya çıkmıştı

08.11.2024 14:19
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Devlet hastanesindeki taciz skandalının görüntüleri herkesi ayağa kaldırdı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hastanede çalışan bir doktor, kadın hastasını taciz ederken suçüstü yakalanmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve soruşturma başlatılan tacizci doktor hakkında karar verildi. Suruç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada doktorun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Devlet hastanesindeki sapık doktor hakkında karar! Hasta kadını öpüp, taciz ederken suçüstü yakalanmış; kamera görüntüsü ortaya çıkmıştı

Tacizci doktor, kadın hastasına kabusu yaşattı. Şanlıurfa’da Suruç Devlet Hastanesi'nde çalışan bir doktor, muayane sırasında genç hastasını taciz etti. Suçüstü yakalanan tacizci doktorun, hasta kadını zorla öpmeye çalıştığı belirtildi.

TACİZ ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Söz konusu iddialara kanıt olarak doktorun hastasını taciz ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Hastanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, iddiaları doğruladı.

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Taciz görüntülerini alarak polise başvuran genç kadın, tacizci doktordan şikayetçi oldu.

SAPIK DOKTOR GÖZALTINDA

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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DOKTOR AÇIĞA ALINDI

Suruç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir" denildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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sapık Doktor Şanlıurfa cinsel taciz
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