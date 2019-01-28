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Devlet hastanesinin terk edilen eski binaları harabeye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:00 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde bulunan devlet hastanesinin yeni yerine taşınmasının ardından boşalan 2 bina, harabeye döndü.

Devlet hastanesinin terk edilen eski binaları harabeye döndü

Metin ÖZDEMİR/POLATLI(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde bulunan devlet hastanesinin yeni yerine taşınmasının ardından boşalan 2 bina, harabeye döndü.
Polatlı'nın Şehitlik ve Şentepe mahallelerinde bulunan devlet hastanesine ait 2 blok, Karapınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 300 yataklı yeni yerine taşındı. Taşınma sonrası toplam 200 yataklı 2 blok Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Ancak kaderine terk edilen binalarda elektrik kabloları çalındı, malzemeler tahrip edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından madde bağımlılarının barınak olarak kullandığı öne sürülen binaların camları da kırıldı.
MANSUR YAVAŞ'IN MUHTAR ADAYI KARDEŞİ TEPKİ GÖSTERDİ
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, Polatlı'da yaşayan Şehitlik Mahallesi muhtar adayı kardeşi Mahir Yavaş, binaların kaderine terk edilmesine tepki gösterdi. 2 binanın mahallede hayatı tehdit eder hale geldiğini söyleyen Mahir Yavaş, "Şehitlik ve Şentepe mahallelerinde bulunan binalar mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Uyuşturucu bağımlıları geceleri ateş yakıp madde kullanıyorlar. Vatandaşlar buralardan geçerken korkuyor. Binalardaki kablolar ve para edecek materyallerin tamamı çalındı. Binalar tahrip edildi. Yetkililerin bu binalar hakkında bir an önce işlem yapmasını bekliyoruz" dedi.
Bölgede taksicilik yapan Osman Çelik ise, binaların 4 yıldır çürümeye terk edildiğini belirterek, "Tinercilerin, sokak hayvanlarının barınağı haline geldi. Artık durum tehlike saçar hale geldi. Yetkililere defalarca söyledik fakat sonuç alamadık. Burada taksicilik yapmaya korkar olduk" diye konuştu.
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Devlet hastanesinin terk edilen eski binaları harabeye döndüDevlet hastanesinin terk edilen eski binaları harabeye döndüDevlet hastanesinin terk edilen eski binaları harabeye döndüDevlet hastanesinin terk edilen eski binaları harabeye döndü

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