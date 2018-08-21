Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor

ÖZCAN YILDIRIM - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 23 proje mühendisi, 28 proje asistanı ve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Bu yılın mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.

Yıl başından beri başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden devlet, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi alacak. Başvurular İŞKUR'a yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.