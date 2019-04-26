HABER

Devlet korumasında yetişti, yetimlere umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

Siirt'te 3 yaşında anne ve babasını kaybeden devlet korumasında yetişen Kadir Özdemir, fotoğrafçılık yaparak elde ettiği kazancının yarısını her ay yetimlerin ihtiyacını karşılamak için harcıyor - Özdemir: - "Elimden geldiğince malımı, mülkümü her şeyimi yetimlere adıyorum"

SİİRT (AA) - Siirt'te devlet korumasında yetişen Kadir Özdemir (28), kazancını paylaştığı yetimlerin umudu oldu.

3 yaşında anne ve babasını kaybettikten sonra devlet korumasında büyüyen Özdemir, fotoğrafçılık yaparak geçimini sağlıyor.

Ek iş olarak Siirt'in tarihi mekanlarında vatandaşlara kahvaltı hazırlayarak da gelir elde eden Özdemir, 4 yıldır kazancının yarısını her ay yetimlerin ihtiyacını karşılamak için harcıyor.

Arkadaşlarının da desteğiyle sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Özdemir, yetimlerin evlerini boyuyor, çocuklara giysi ve gıda yardımında bulunuyor, evlerine banyo yaptırıyor.

Özdemir'in destek sunduğu ailelerden biri de Kurtalan ilçesinin Beykent köyünde yaşayan 6 çocuk annesi Fatma Korkmaz oldu.

Evleri boyanan, banyoları yenilenen, giysi ve mobilya ihtiyaçları karşılanan aile büyük mutluluk yaşadı.

- "Malımı, mülkümü her şeyimi yetimlere adıyorum"

Özdemir, yaptığı açıklamada, öksüz ve yetim olduğunu, bu nedenle yetimlerin neler yaşadığını iyi bildiğini söyledi.

"Bazen kendi yatağımda dahi yatamıyorum, yerde yatıyorum." diyen Özdemir, amacının eksiklerini giderek, onları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Özdemir bir aileyi mutlu etmenin güzel bir duygu olduğunu anlatarak, insanlara yardım etmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Özmedir, şöyle konuştu:

"Elimden geldiğince malımı, mülkümü her şeyimi yetimlere adıyorum. Kazandığım paralarla çocuklara yardım ediyorum. Arkadaşlarımın da vicdanı el vermiyor, onlar da yardım ediyor. 3-4 ay önce buraya geldik ve arkadaşım uyardı, 'Bir yetim çocuğa ayakkabı vermemişiz.' diye. Geldim eve girerken, içim parçalandı. Yetim 6 çocuk var. Tekrar geldik ve aldığım desteklerle de evin boyasını yaptık, eksiklerini giderdik. Bugün burada çok mutluyuz."

Özdemir, amacının daha çok çalışıp kazancıyla daha çok yetime ulaşmak olduğunu aktardı.

Evi yenilenen Fatma Korkmaz da çocukları ile çok mutlu olduklarını söyledi.

Korkmaz, "Geldiklerinde inanmadım. Kadir Özdemir'den Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bize sağladığı destek için. Evimiz çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
En çok acı biberi yemek için yarıştılarEn çok acı biberi yemek için yarıştılar
Kakikaturist Erdoğan son yolculuğuna uğurlandıKakikaturist Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadir Özdemir Siirt Yetimhane

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi!

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

Son dakika: Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'ye ortak tepki

Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'ye tepki

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu Elif Gökçe Erol tarihe geçti

Gece gündüz gökyüzünde! Tarihe geçti

Ankara'daki tren kazasında ikinci faciaya ramak kalmış

Ankara'daki tren kazasında ikinci faciaya ramak kalmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.