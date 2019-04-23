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Devlet korumasındaki çocuklar "ÇODEP" ile hayata hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

Devlet koruması ve bakımı altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel, duygusal yönden sağlıklı gelişmesi ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesi için hazırlanan Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı 12 pilot ilde uygulanmaya başlandı - Tüm yaş gruplarındaki çocukları kapsayan program çerçevesinde 2 bin 688 çocuğa yönelik 224 etkinlik gerçekleştirildi - Uygulamanın ülke genelinde hayata geçirilmesiyle 12 bin 675'i çocuk, 11 bin 832'si personel olmak üzere 24 bin 507 kişi programdan yararlanacak

MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet koruması altındaki çocukların milli ve manevi değerlere bağlı güçlü bireyler olarak topluma katılmaları amacıyla başlatılan "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı" kapsamında, 12 pilot ilde 2 bin 688 çocuğa yönelik 224 etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nın (ÇODEP) pilot uygulamaları başladı.

Devlet koruması altında tüm yaş gruplarındaki çocukları kapsayan ilk program olma özelliği taşıyan ÇODEP, Bakanlığa bağlı bin 192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm çocukları ve uygulayıcı olarak personeli kapsayacak.

Uygulamanın tüm kurumlarda hayata geçirilmesiyle 12 bin 675'i çocuk, 11 bin 832'si personel olmak üzere 24 bin 507 kişi programdan doğrudan yararlanacak.

Programda, 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere göre beş farklı gruba göre devamlılığı olan ve birbirini tamamlayan modüller bulunuyor.

Programla çocukların, yaşına uygun gelişim özellikleri ve motor becerileri gösterebilen, sorumluluk alabilen, kendine güvenen, çevresindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilen, toplumsal kurallara uygun davranan, değerlere saygılı bireyler olarak, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

- İki temel bileşenden oluşuyor

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı, "Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama" ile "Psiko Sosyal Destek" olmak üzere iki temel bileşenden oluşuyor.

"Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama" başlıklı ilk bileşen temizlik, hijyen, beslenme, insan ilişkileri, değerler, mahremiyet, sorumluluklar, doğru arkadaş seçimi, stres, para yönetimi, çatışma yönetimi, öfke kontrolü, "hayır" diyebilme, bağımlılıkla mücadele, dürtü bozukluğu ve meslek seçimi gibi konuları içeriyor.

Yapılan pilot uygulama ve değerlendirmeler sonucunda son hali verilen "Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama" modülü, bugüne kadar 12 pilot ilde uygulandı.

Ankara, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon'da yapılan uygulamalar kapsamında 58 personel tarafından 2 bin 688 çocuğa yönelik 224 etkinlik gerçekleştirildi.

- Çocuklar ile çalışanlar arasındaki bağ güçlenecek

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nın haziran sonuna kadar tüm bileşenleriyle uygulamaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatından personele, program hazırlayıcısı akademisyenler tarafından eğitici eğitimleri veriliyor. Bu ay sonuna kadar 189 personelin eğitim alması planlanıyor.

Programın yaygınlaştırılması için sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog ve öğretmenlerden oluşan meslek elemanları ile bakım personeline yönelik uygulayıcı eğitimleri düzenlenecek.

Programla çocuğa hizmet sunan personelin kapasitesinin artırılması ve çocuklar ile çalışanlar arasındaki bağın güçlenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı

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