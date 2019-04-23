MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet koruması altındaki çocukların milli ve manevi değerlere bağlı güçlü bireyler olarak topluma katılmaları amacıyla başlatılan "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı" kapsamında, 12 pilot ilde 2 bin 688 çocuğa yönelik 224 etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nın (ÇODEP) pilot uygulamaları başladı.

Devlet koruması altında tüm yaş gruplarındaki çocukları kapsayan ilk program olma özelliği taşıyan ÇODEP, Bakanlığa bağlı bin 192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm çocukları ve uygulayıcı olarak personeli kapsayacak.

Uygulamanın tüm kurumlarda hayata geçirilmesiyle 12 bin 675'i çocuk, 11 bin 832'si personel olmak üzere 24 bin 507 kişi programdan doğrudan yararlanacak.

Programda, 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere göre beş farklı gruba göre devamlılığı olan ve birbirini tamamlayan modüller bulunuyor.