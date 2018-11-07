HABER

Devlet korumasındaki çocuklar için koşacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

Hayat Sende Derneği gönüllüleri, devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlere kaynak oluşturmak için 11 Kasım'da gerçekleşecek 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda etkinlik düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Hayat Sende Derneği gönüllüleri, devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlere kaynak oluşturmak için 11 Kasım'da gerçekleşecek 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda etkinlik düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Koşanlar: Burs, Kamp ve Mentorluk Projesi" adlı proje için gönüllüler, maratonda koşarak bağış toplayacak.

Proje kapsamında 2017 yılında 47 gence burs, mentorluk, eğitim ve kamp desteği sağlandığını belirten Hayat Sende Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dikyar, dernek olarak gençlik çalışmalarının kapsamını genişletmek için toplumun tümünü kapsayıcı etkinlikler yaptıklarını, 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda da 7’den 77’ye pek çok kişiyle bu amaç için bir araya geleceklerini ifade etti.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Şile'de lösemili çocuklar haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü Şile'de lösemili çocuklar haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü 
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vurulduİstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayat Sende Derneği Vodafone İstanbul Maratonu

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.