Devlet korumasındaki çocuklar için koşacaklar

İSTANBUL (AA) - Hayat Sende Derneği gönüllüleri, devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlere kaynak oluşturmak için 11 Kasım'da gerçekleşecek 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda etkinlik düzenleyecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Koşanlar: Burs, Kamp ve Mentorluk Projesi" adlı proje için gönüllüler, maratonda koşarak bağış toplayacak.
Proje kapsamında 2017 yılında 47 gence burs, mentorluk, eğitim ve kamp desteği sağlandığını belirten Hayat Sende Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dikyar, dernek olarak gençlik çalışmalarının kapsamını genişletmek için toplumun tümünü kapsayıcı etkinlikler yaptıklarını, 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda da 7’den 77’ye pek çok kişiyle bu amaç için bir araya geleceklerini ifade etti.
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