Devlet korumasındaki Nurullah ve Kahraman'a sünnet düğünü

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada koruma altındaki çocukların sadece bakım hizmetleriyle değil, sosyal, kültürel, manevi değerlerle de yetişmesi için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini belirtti.

Özbaş, “Erkekliğe ilk adımı atan iki yavrumuzun sünnet merasimini yaptık. Bunu da tamamen manevi ve kültürel değerlerimize uygun olarak gerçekleştirmeye çalıştık. Atıyla, faytonuyla, alayıyla, düğünüyle, mevlidiyle bir düğünü çocuklarımızın her şeyi yaşayarak görmesini istiyoruz. Bu etkinliklerimizin yapılmasında bize her türlü imkanı sağlayan Sayın Valimiz Ekrem Canalp’e her konuda olduğu gibi bu konuda da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.