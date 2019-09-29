HABER

Devlet korumasındaki Nurullah ve Kahraman'a sünnet düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Edirne'de devlet korumasındaki bir bebek ile bir çocuk için sünnet düğünü yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de devlet korumasındaki biri bebek ile bir çocuğa sünnet düğünü düzenlendi.

11 yaşındaki Nurullah ve 1 yaşındaki Kahraman için Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde düzenlenen sünnet düğününe gelenleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş karşıladı.

Süslenen bahçeden faytonla sünnet alayına katılan Nurullah ve Kahraman, daha sonra Valiliğin makam aracına alındı.

Kent içinde konvoy halinde dolaşan sünnet alayı Edirne Tren Garı'nın bahçesinde mola verdi. Sünnet düğününe katılanlar burada Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul ve zurnacılarının çaldığı oyun havaları eşliğinde oynadı.

Daha sonra site bahçesine geçilerek, Nurullah ve Kahraman'a kına yakıldı.

Törene katılan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Vergi Mahkemesi Başkanı Ebru Göç, Defterdar Aydın Yaman, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Çalışma ve İşkur Müdürü Şengül Çildam, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, sünnet çocuklarına harçlık ve hediyeler verdi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada koruma altındaki çocukların sadece bakım hizmetleriyle değil, sosyal, kültürel, manevi değerlerle de yetişmesi için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini belirtti.

Özbaş, “Erkekliğe ilk adımı atan iki yavrumuzun sünnet merasimini yaptık. Bunu da tamamen manevi ve kültürel değerlerimize uygun olarak gerçekleştirmeye çalıştık. Atıyla, faytonuyla, alayıyla, düğünüyle, mevlidiyle bir düğünü çocuklarımızın her şeyi yaşayarak görmesini istiyoruz. Bu etkinliklerimizin yapılmasında bize her türlü imkanı sağlayan Sayın Valimiz Ekrem Canalp’e her konuda olduğu gibi bu konuda da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

Bunu yapan Suriyeli genci alnından öptüBunu yapan Suriyeli genci alnından öptü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan mühürlü binalara inceleme seferberliğiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan mühürlü binalara inceleme seferberliği
’Mutluluk Kutuları’ İstanbulluları mutlu etti’Mutluluk Kutuları’ İstanbulluları mutlu etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün Edirne Sünnet

En Çok Okunan Haberler

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınır hattında YPG'li teröristlerin hareketliği böyle görüntülendi

Sınırda dikkat çeken görüntü! Böyle görüntülendiler

Teröristlerin ifadesi ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

İfadeler ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.