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  4. Devlet kurumu 'yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı

Devlet kurumu 'yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

İngiltere hükümeti yeni yılda onurlandırmak istediği bini aşkın şarkıcı, film yıldızı gibi ünlü ismin listesinde yanlışlıkla bu kişilere ait adres ve diğer mahrem bilgileri paylaştı. Yaklaşık bir saat boyunca internet sitesinde yer alan bilgiler daha sonra kaldırıldı.

Devlet kurumu 'yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı

Ülkede bulunan Bilgi Komisyoneri Ofisi (ICO), 2020 Yeni Yılın Onur Listesi'ni yayımlayarak kraliyet ailesi tarafından şövalye ya da sör gibi unvanları kazanan isimleri açıkladı.Listede ünlü isimler harici kişilerin adres bilgileri de yer aldı.

Söz konusu yanlış sonrası açıklama yapan ICO, "Kişisel bilgileri paylaşılan isimlerden özür diliyor ve bu durumun nasıl vuku bulduğunu araştırıyoruz" dedi. Yetkililer, adres bilgileri paylaşılan isimlerle de irtibata geçildiğini söyledi. Listedeki ünlüler arasında müzisyen Elton John, Hollywood yönetmenleri Sam Mendes, Steve McQueen ve bazı futbolcu, kriket oyuncusu ve atletler de yer alıyor. ICO'nun yaklaşık bin 100 ismin bilgilerini yanlışlıkla ifşa ettiği belirtiliyor.

Olay sonrası İngiltere'deki kişisel mahremiyet savunucusu sivil toplum örgütü Big Brother açıklama yaptı. Örgütün başkanı Silkie Carlo yapılan yanlışın kabul edilemez olduğunu belirterek, devletin basit bir veri koruma sistemi dahi olmadığını söyledi. ICO'ya dava açılması durumunda, devlet kurumunun "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla para cezası ödemesi gündemde.

ICO her sene İngiltere'de iki defa onur listesi yayımlıyor. Bunlardan ilki Kraliçe II. Elizabeth'in haziranda ayında yapılan doğum günü kutlamalarında, diğeri de sene sonunda açıklanıyor.

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