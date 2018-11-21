MAGAZİN

Devlet memurluğunu bıraktı TV yıldızı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

Aşk Adası adlı televizyon programıyla şöhreti yakalayan Zara McDermott, çalıştığı devlet memurluğundan istifa ettiğini açıkladı.

İngiliz televizyonlarının severek takip edilen programı Aşk Adası ile ünlenen Zara McDermott, televizyonda olmayı baya sevdi.

Zara McDermott

Programa dahil olduğunda devlet memuru olan ve hayatını bu işle sürdüren McDermott, gördüğü yoğun ilginin ardından memurluk görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Adam Collard ile mutlu bir birlikteliği olan genç yıldız politikada en çok David Cameron'u beğendiğini de sözlerine ilave etti.
BBC'de bir programa katılan McDermott, Brexit ve Avrupa Birliği hakkındaki düşüncelerini açıkladı.
İngiltere'nin eski bakanı Amber Rudd ile çalıştığını aktaran McDermott, Rudd ile ilgili olarak "Başbakan görevi için güçlü bir adaydı." ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı Therasa May hakkında da yorum yapan genç güzel; "Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor..." dedi.
Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi olan Zara McDermott'un sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar...
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Anahtar Kelimeler:
Zara McDermott aşk adası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bundan da ne memur olurmuş.. thresa hanım rapor hazırmı? odama bekliyorum...
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