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Devlet Mezarlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Devlet Mezarlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.Milli Savunma Komisyonu Devlet Mezarlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.Kanun Teklifi ile cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları, başbakanlar ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları eşlerinin vefatında, vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi imkanı getiriliyor.

Devlet Mezarlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.
Milli Savunma Komisyonu Devlet Mezarlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.
Kanun Teklifi ile cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları, başbakanlar ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları eşlerinin vefatında, vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi imkanı getiriliyor.

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