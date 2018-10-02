Devlet okulundan çıkan marka: Ata Kimya

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1989 yılında laboratuvar giderlerinin karşılanması için üretimine başladığı genel temizlik maddelerini dışarıdan talep gelince "Ata Kimya" markası ile pazarlamaya başladı. Marka, yıllar içinde tanınır hale gelerek geçen yıl devlete 4,5 milyon lira gelir kazandırdı. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü tarafından üretilen "Ata Kimya" markalı evsel ve endüstriyel temizlik maddeleri, hastane, üniversite, askeriye ve yurt gibi kamu kurumları başta olmak üzere kentteki birçok özel sektör ve sivil toplum kuruluşuna satılıyor. Okul Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda ortalama 2 bin ton temizlik maddesi ürettiklerini söyledi. Üretime, okulun ve kimya laboratuvarının ihtiyaçlarının karşılanması için 1989 yılında 25 metrekarelik bir alanda başlandığını anlatan Saraç, talebin artması nedeniyle okulun bodrumundaki 750 metrekarelik alanda üretimin sürdürüldüğünü belirtti. Saraç, ürünleri "Ata Kimya" markası ile satışa sunduklarını, marka tescili için çalıştıklarını aktardı.

- Öğrenciler üretime katkı veriyor Okul bahçesinde yapımına başlanan kimya teknolojisi binasının tamamlanmasıyla üretim alanlarını bin 500 metrekareye çıkaracaklarını ifade eden Saraç, şunları dile getirdi: "Öğrencilerimiz gönüllü olarak atölye çalışmalarına katılıyor. Derslerinden arta kalan zamanlarda Kimya Üretim Atölyesi'nde öğretmenleriyle üretime katkıda bulunuyor. Asgari ücretin üçte biri, yaz aylarında ise tamamını öğrencilerimiz kazanmaktadır. Öğretmenlerimiz de mesai saatleri dışında çalışarak üretim payından faydalanmaktadır." Saraç, gelirlerinin yüzde birinin Çocuk Esirgeme Kurumuna, yüzde 15'lik peşin gelirler ile vergi ve KDV'nin hazineye, fon paylarının ise Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine yatırıldığını belirtti. - "Taleplerin hepsine karşılık veremiyoruz" Bu yıl 2 bin ton üretim yaparak 2,5 milyon lira ciro yaptıklarına işaret eden Saraç, yıl sonuna kadar bunun 3 milyon liraya ulaşmasını beklediklerini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri arasında, geçen yılki 4,5 milyon liralık üretimle Türkiye'de 3. sırada olduklarını vurgulayan Saraç, şunları söyledi: