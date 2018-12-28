HABER

Devlet Opera ve Balesinden "Yeni Yıl Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 23:34 | Son Güncelleme

Şef Antonio Pirolli yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası "Yeni Yıl Konseri"nde solistler Murat Karahan, Feryal Türkoğlu, Eralp Kıyıcı ve Ezgi Karakaya'ya eşlik etti - Konserde, Carmen, Otello, L'Arlesiana gibi klasik opera eserlerinin yanında, "Aman Avcı Vurma Beni", "Aygız" gibi halk türküleri de seslendirildi

Devlet Opera ve Balesi (DOB), ''Yeni Yıl Konseri'' verdi.

Opera Sahnesi'ndeki konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı, şef Antonio Pirolli yönetti.

DOB Genel Müdürü Murat Karahan'ın da aralarında bulunduğu solistler Feryal Türkoğlu, Eralp Kıyıcı ile Ezgi Karakaya, Carmen, Otello, L'Arlesiana operalarından bölümlerin yanı sıra ''Aman Avcı Vurma Beni'', ''Aygız'', ''Dinle Sevgili'', ''Sevdim Bir Genç Kadını'', "Nazende Sevgilim" gibi beğenilen şarkıları da seslendirdi.

Konserin kapanış şarkısında Feryal Türkoğlu ile Murat Karahan düet yaptı.

Başkentteki olumsuz hava şartlarına rağmen kapalı gişe olan konsere, sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Konser sonunda Başkentli sanatseverlerin yoğun alkışı üzerine tekrar sahneye çıkan solistler Karahan, Türkoğlu, Kıyıcı ve Karakaya, Napoliten şarkı "Funiculi Funicula"yı iki kez seslendirdi.

Konser, yarın akşam da aynı repertuvarla başkentli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!
Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptıSilivri'de yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DOB Yeni Yıl Konseri

En Çok Okunan Haberler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı kadın müşterisini ezdi

UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.