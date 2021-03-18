Devlet Övünç Madalyası nedir? Devlet Övünç Madalyası kimlere, neden verilir?

Yurtiçi ya da yurtdışında gösterilen sorumluluk ve görev anlayışı içinde fedakârlık ve feragatın, başarı ve faydalı çalışmalarıyla Türkiye ile Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül olan kişilere, şehit olan kişilerin mirasçılarına verilen madeni ve altın kaplama bir sembol olan Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklif vermesiyle birlikte Bakanlar Kurulu’ndan onay alınarak, Cumhurbaşkanı tarafından verilir.
Elips şeklinde olan ve çapı 45 mm olan Devlet Övünç Madalyası, maden üzerine altın kaplamadır. Kompozisyon yüzü kabartma olan Devlet Övünç Madalyası, diğer yüzü hedefe uygun simgeler, motifler ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası yazısı ile takdim edilir.
Devlet Övünç Madalyası, kalınlığı en çok 2,5 mm olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır. Devlet Övünç Madalyası’nın kompozisyonunda ayyıldız ve motifi ve Türkiye Cumhuriyeti yazısının kısaltması yer alır.
Devlet Övünç Madalyası’na ait rozetin şekli diktörtgen ve ebadı 1x3 cm’dir. Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanan Devlet Övünç Madalyası’nın kompozisyonunda T.C. harfleri yer alır. Minede beyaz ve kırmızı renkler kullanılır.
Yurtiçi ve yurtdışında önemli başarılar gösteren yetkililere Devlet Övünç Madalyası veriliyor.
Kanuna göre, nişanlar ve madalyalar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından rozeti ve beratıyla beraber hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması durumunda ise nişan ve madalyalar en büyüklerinden başlamak suretiyle erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine veriliyor.
19 Ocak 2018'de, 889 şehit yakını ve 2 bin 226 gaziye, 74 il ve 4 farklı ülkede toplam 3 bin 115 devlet övünç madalyası ve beratı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından tevcih edilmişti…