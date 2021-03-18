Devlet Övünç Madalyası nedir? Devlet Övünç Madalyası kimlere, neden verilir?

Yurtiçi ya da yurtdışında gösterilen sorumluluk ve görev anlayışı içinde fedakârlık ve feragatın, başarı ve faydalı çalışmalarıyla Türkiye ile Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül olan kişilere, şehit olan kişilerin mirasçılarına verilen madeni ve altın kaplama bir sembol olan Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklif vermesiyle birlikte Bakanlar Kurulu’ndan onay alınarak, Cumhurbaşkanı tarafından verilir.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI NASILDIR?

Elips şeklinde olan ve çapı 45 mm olan Devlet Övünç Madalyası, maden üzerine altın kaplamadır. Kompozisyon yüzü kabartma olan Devlet Övünç Madalyası, diğer yüzü hedefe uygun simgeler, motifler ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası yazısı ile takdim edilir.

Devlet Övünç Madalyası, kalınlığı en çok 2,5 mm olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır. Devlet Övünç Madalyası’nın kompozisyonunda ayyıldız ve motifi ve Türkiye Cumhuriyeti yazısının kısaltması yer alır.

Devlet Övünç Madalyası’na ait rozetin şekli diktörtgen ve ebadı 1x3 cm’dir. Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanan Devlet Övünç Madalyası’nın kompozisyonunda T.C. harfleri yer alır. Minede beyaz ve kırmızı renkler kullanılır.