HABER

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:43 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanlığınca, Kayseri'de 10 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Polisevinde gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Devlet Övünç Madalyası'nın şehit ailelerine ve gazilere teşekkür, minnet ve saygının bir ifadesi olarak verildiğini belirtti.

Bu özel ve anlamlı günde, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna aziz canlarını feda eden şehitlerin aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Günaydın, "Bizler vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek için hazır vaziyette bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki şehitlerimizin fedakarlığını hiçbir şekilde karşılayamayız. Devlet olarak ve çalışanlar olarak onların emrinde olduğumuzu bilmelerini isterim. Şehit ailelerimizin yaşadığı gurur çok ayrı. Biz aynı zamanda şehit yakını ve gazilerimize cep telefonlarımızı verdik. Bir istekleri olduğu zaman 24 saat bizi arayabilirler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, şehit Uzman Çavuş Birol Mutlu, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda, şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş İsmail Demir, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan, şehit polis Yasin İke, şehit polis Osman Börklüoğlu, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve davetliler katıldı.

PARTNER Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri
Sivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiSivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Deniz Gezmiş ve arkadaşları Dolmabahçe'de anıldıDeniz Gezmiş ve arkadaşları Dolmabahçe'de anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

En Çok Okunan Haberler

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.