Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanlığınca, Kayseri'de 10 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Polisevinde gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Devlet Övünç Madalyası'nın şehit ailelerine ve gazilere teşekkür, minnet ve saygının bir ifadesi olarak verildiğini belirtti.

Bu özel ve anlamlı günde, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna aziz canlarını feda eden şehitlerin aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Günaydın, "Bizler vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek için hazır vaziyette bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki şehitlerimizin fedakarlığını hiçbir şekilde karşılayamayız. Devlet olarak ve çalışanlar olarak onların emrinde olduğumuzu bilmelerini isterim. Şehit ailelerimizin yaşadığı gurur çok ayrı. Biz aynı zamanda şehit yakını ve gazilerimize cep telefonlarımızı verdik. Bir istekleri olduğu zaman 24 saat bizi arayabilirler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, şehit Uzman Çavuş Birol Mutlu, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda, şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş İsmail Demir, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan, şehit polis Yasin İke, şehit polis Osman Börklüoğlu, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve davetliler katıldı.

