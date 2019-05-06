Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

SİNOP (AA) - Sinop'ta, iki şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende, Vali Köksal Şakalar, Bitlis'in Hizan ilçesinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Jandarma Komando Bahattin Dolma ve İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Hakan Tanrıkulu'nun ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.
Vali Şakalar, törende yaptığı konuşmada, vatan ve millet uğruna şehit düşenleri bir kez daha rahmetle andığını söyledi.
Ülke olarak şehitlere bakışlarının her zaman farklı olduğuna işaret eden Şakalar, şöyle konuştu:
"Biz çocuklarımızı 'Ya gazi ol ya şehit ol' diyerek büyütmüş bir toplumuz. Vatan varsa, din var, vatan varsa namus var, vatan varsa ezan vardır. Bunun için vatansız kalmaktansa evlatsız kalmayı göze alan bir milletiz. Burada bulunan şehit aileleri başta olmak üzere tüm şehit ailelerine ülkemiz ve milletimiz adına minnettar olduğumuzu bir kez daha bildirmek isterim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim."
Vali Şakalar, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını bundan sonra da olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Törene, şehit ailelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş ve diğer ilgililer katıldı.
- Çorum
Çorum'da 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 2016-2019 yılları arasında sürdürülen operasyonlar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz, İkmal Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, Uzman Çavuş Sedat Düzgün, Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Öngün, Piyade Er Baki Afşar ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Karaman'ın ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın takdim edilmesi amacıyla Valilik Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.
Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet dileyerek, vatanı için canlarını seve seve feda eden şehitler adına onları yetiştiren ailelerine teşekkür etti.
Türk milletinin ülkesi için asırlar boyunca şehit verdiğini, bugün de vermeye devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Eğer bu toplantıyı yapabiliyorsak, bu vatanda yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Eğer onlar olmasaydı bunları konuşabiliyor olmayacaktık. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin." dedi.
Çiftçi, konuşmasının ardından 6 şehidin ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.
Tören sırasında bazı şehit aileleri göz yaşlarına hakim olamadı.
Törene, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Levent Tuzcu ile şehitlerin yakınları katıldı.
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