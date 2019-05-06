Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

SİNOP (AA) - Sinop'ta, iki şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende, Vali Köksal Şakalar, Bitlis'in Hizan ilçesinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Jandarma Komando Bahattin Dolma ve İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Hakan Tanrıkulu'nun ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Vali Şakalar, törende yaptığı konuşmada, vatan ve millet uğruna şehit düşenleri bir kez daha rahmetle andığını söyledi.

Ülke olarak şehitlere bakışlarının her zaman farklı olduğuna işaret eden Şakalar, şöyle konuştu:

"Biz çocuklarımızı 'Ya gazi ol ya şehit ol' diyerek büyütmüş bir toplumuz. Vatan varsa, din var, vatan varsa namus var, vatan varsa ezan vardır. Bunun için vatansız kalmaktansa evlatsız kalmayı göze alan bir milletiz. Burada bulunan şehit aileleri başta olmak üzere tüm şehit ailelerine ülkemiz ve milletimiz adına minnettar olduğumuzu bir kez daha bildirmek isterim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim."