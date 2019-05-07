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Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığınca verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Van'daki 5 şehidin ailelerine takdim edildi

Cumhurbaşkanlığınca, Van'da 5 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, makamında ağırladığı 5 şehidin ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde şehit ailelerine gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı törenle takdim etti.

Şehit aileleri ile sohbet eden Bilmez, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekerek, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için canlarını feda eden kahramanlara şükran ve minnet borçlu olduklarını belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim ettiğimiz asker ve polis kardeşlerimize, onların ailelerine ülkemize yaptıkları hizmetler için minnettarız. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve bize vatan olmuştur. Valilik olarak her zaman kapımız şehit aileleri ve gazilerimize açıktır. Şehit aileleri ve yakınları bize emanettir. Devletimizin tüm kurumları olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Takdim ettiğimiz bu madalya vatan sevgisinin en yüce nişanesidir."

Vali Bilmez, konuşmasının ardından şehit Astsubay Talha Musap Salçuk'un babası İskan Salçuk'a, şehit Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin babası Ömer Bahçe'ye, şehit polis memuru Soner İdil'in babası Miktad İdil'e, şehit Er Kayhan Kahraman'ın babası Mustafa Kahraman'a ve şehit Tankçı Er Suat Surki'nin babası Adil Surki'ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törende, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki de hazır bulundu.

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