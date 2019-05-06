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Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:34 | Son Güncelleme

Trabzon'da 3 şehit ailesi ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi

Cumhurbaşkanlığınca, Trabzon'da 3 şehit ailesi ve gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, törenin önemine dikkati çekerek, şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Bu özel ve anlamlı günde ülkemiz ve milletimizin varlığını devam ettirmek, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın siz kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. Şüphesiz ki şehitlerimizin bıraktığı emanetleri korumak bizlerin en önemli görevlerinin başında gelmektedir. Bilmenizi isterim ki şehitlerimizin kıymetli yakınları olan sizler onlardan geriye kalan en değerli emanetlersiniz."

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı, şehit Adem Karatay'ın oğlu Berat Haktan Karatay'a, şehit Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz'a, şehit Onur Tuncel'in babası Nihat Tuncel'e ve Gazi Murat Ayazoğlu'na takdim etti.

Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile il protokolü katıldı.

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