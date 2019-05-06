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Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 20:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

İstanbul Valiliği Fuayesi'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı SG. Albay Tayfun Paşaoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Gür, şehit yakınları ve ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Yerlikaya, "Ramazan-ı Şerif ayının ilk gününde iki sevinci ve onuru birlikte paylaşıyoruz. İlk sevincimiz Ramazan-ı Şerif’e ermemizdir. İkinci sevincimizin sebebi ise siz kahraman gazilerimiz ve kıymetli aileleriyle bir araya gelmemizdir. Bu iki güzel buluşmadan dolayı şükrediyor, büyük onur ve memnuniyet duyuyorum." dedi.

"Bilinç ve inancımızın gereği her türlü esaret ve vesayeti reddederek aklı, vicdanı, irfanı hür bir millet olmanın onurlu mücadelesini veriyoruz." diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her fırsatta içeriden ve dışarıdan birlik ve beraberliğimizi hedef alarak bizleri bölmeye ve güçten düşürmeye, gelişmemize engel olmaya çalışıyorlar. Yedi cihana hükmeden şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı Çanakkale ve 15 Temmuz direniş ruhunu öldürmeye çalışıyorlar. Ancak maruz kaldığımız bu saldırılar bizleri yıldırmak şöyle dursun, üstün bir bilinç ve inanç etrafında hepimizi tek vücut olmaya sevk ediyor. İnanıyoruz ki hiçbir ödülün, hiçbir madalyanın yerini asla dolduramayacağı yücelikte ve güzellikte bir dava için şehit ve gazi oluruz. Bu onuru bizlere yaşattığınız için Allah sizden razı olsun."

Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından 9 gazi ve 25 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratını takdim etti.

Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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