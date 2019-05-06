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Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:11 | Son Güncelleme

İzmir, Denizli ve Aydın'da şehit aileleri ile gazilere madalya ve beratları takdim edildi

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli ve Aydın'da düzenlenen törenlerle şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Cumhurbaşkanlığınca 13 şehit ailesi ve 8 gaziye gönderilen madalya ve beratın takdim töreni, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler ve gaziler hakkında hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andığını söyledi.

Ülke olarak şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını belirten Ayyıldız, "Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak vatan millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Canlarının bir parçaları olan evlatlarını kaybetmiş olmalarına rağmen 'vatan sağ olsun' diyen şehit aileleri ve yakınları her zaman bu milletin baş tacı olacaktır." dedi.

Ayyıldız, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

İzmir Adliyesi'nde terör örgütü PKK mensuplarınca iki yıl önce düzenlenen saldırıda teröristlerin hain planını canı pahasına bozan şehit polis memuru Fethi Sekin'in madalyası kızı Nisa Nur, oğlu Burak Tolunay ve eşi Rabia Sekin'e verildi.

Şehit polisin eşi, hem madalyayı alırken hem de eşinin öz geçmişi okunurken göz yaşlarına hakim olamadı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında 2013 yılında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Kıdemli Başçavuş Erdinç Salkım'ın madalyası ise 9 yaşındaki kızı Ada ve eşi Özlem Salkım'a verildi.

Övünç madalyalarını alan şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de süren operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah vatanımızı milletimizi her türlü beladan korusun, vatanımız daim olsun. Bir Mehmet gider bin tanesi geri gelir." diye konuştu.

- Aydın

Aydın'da da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Valilikteki törende, Devlet Övünç Madalyası verilen Şehit Kara Pilot Üsteğmen Emre Acar, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Güneri ve Gazi Piyade Uzman Çavuş Gökhan Koçar'ın öz geçmişleri okundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu belirterek, "Aslanlar gibi milletinin, memleketinin, vatanının, bayrağının, istiklalinin, istikbalinin uğrunda şehit olmayı göze alabilenler bu topraklar üzerinde var olmayı becerebilmişlerdir. Bunu göze alamayanlar da tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gitmişlerdir. Bugün bu topraklar üzerinde varlığımızı devam ettirebiliyorsak bunu şehit olmayı göze alan askerlerimize, polislerimize ve güvenlik güçlerimize borçluyuz. Varlığımızı şehit olan kardeşlerimize borçluyuz." şeklinde konuştu.

Vali Köşger, konuşmasının ardından madalya ve beratı takdim etti.

- Denizli

Denizli'de 4 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Denizli Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Hasan Karahan, ülke için canlarını feda eden şehitlerin haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Devletin ve milletin onları unutmadığını dile getiren Karahan, şunları söyledi:

"Biz millet olarak şehitlerimizin kıymetini bilen, onların her zaman ruhaniyetini aramızda hisseden, ona inanan ve şehitlerimize birlikte yaşayan insanlarız. Memleketimizin bekası için, devletimizin ilelebet payidar olması için bu tür fedakarlıklar yapılıyor. En büyük fedakarlık tabii ki canından vazgeçmektir. Allah onlara rahmet etsin, onlar bizlere haklarını helal etsinler. Biz de onları mahcup etmeyecek, geride kalanları ile birlikte canlarını, kanlarını bu topraklar için verenlere karşı üzerimize düşen neyse yapacağız."

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, şehitlerin yakınlarına Vali Karahan tarafından takdim edildi.

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