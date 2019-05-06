Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli ve Aydın'da düzenlenen törenlerle şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Cumhurbaşkanlığınca 13 şehit ailesi ve 8 gaziye gönderilen madalya ve beratın takdim töreni, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler ve gaziler hakkında hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andığını söyledi.

Ülke olarak şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını belirten Ayyıldız, "Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak vatan millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Canlarının bir parçaları olan evlatlarını kaybetmiş olmalarına rağmen 'vatan sağ olsun' diyen şehit aileleri ve yakınları her zaman bu milletin baş tacı olacaktır." dedi.

Ayyıldız, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.