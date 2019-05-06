Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

MANİSA (AA) - Manisa'da 9 şehit ailesi ve 1 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Manisa Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine ve gazilere yönelik mesajı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, şehitlerin ve gazilerin öz geçmişleri okundu.

Manisa Valisi Mustafa Ahmet Deniz, törende yaptığı konuşmada, PKK terör örgütünün piyon ve 30-40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olduğunu söyledi.

PKK, DEAŞ ve FETÖ'yü öne sürenlerin asıl dertlerinin 1071, 1453, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndaki hezimetlerinin intikamını almak olduğunu belirten Deniz, şöyle konuştu:

"Devlet övünç madalyası yiğitlerimizin kahramanlığının bir nişanesidir. Devletimizin, milletimizin, bir vefa borcu olarak, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, onurla ve şerefle taşıyacağınız bir semboldür. Bin yıldır bu coğrafyada şehitlik ve gazilik var. Onlar olmayınca bu topraklara hakim olamıyorsunuz. Zor bir coğrafya Bu toprakları vatan yapan, onun için şehit olan yiğitlerdir. Gerekirse hepimiz ölmeye hazırız.