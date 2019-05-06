Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

MANİSA (AA) - Manisa'da 9 şehit ailesi ve 1 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Manisa Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine ve gazilere yönelik mesajı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, şehitlerin ve gazilerin öz geçmişleri okundu.
Manisa Valisi Mustafa Ahmet Deniz, törende yaptığı konuşmada, PKK terör örgütünün piyon ve 30-40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olduğunu söyledi.
PKK, DEAŞ ve FETÖ'yü öne sürenlerin asıl dertlerinin 1071, 1453, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndaki hezimetlerinin intikamını almak olduğunu belirten Deniz, şöyle konuştu:
"Devlet övünç madalyası yiğitlerimizin kahramanlığının bir nişanesidir. Devletimizin, milletimizin, bir vefa borcu olarak, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, onurla ve şerefle taşıyacağınız bir semboldür. Bin yıldır bu coğrafyada şehitlik ve gazilik var. Onlar olmayınca bu topraklara hakim olamıyorsunuz. Zor bir coğrafya Bu toprakları vatan yapan, onun için şehit olan yiğitlerdir. Gerekirse hepimiz ölmeye hazırız.
15 Temmuz'u gerçekleştirmek isteyen hain FETÖ tam da onlar gibidir. DEAŞ deseniz hakeza öyle. Amaç nedir? Anadolu topraklarını işgal etmek. Çünkü onlar da biliyor ki, Anadolu son kale. Anadolu düşerse, Türk dünyası düşer, İslam dünyası düşer. Bütün hesap ve kitapları onun üzerine. Onun için bizlerin birbirimize kenetlenmesi lazım."
Konuşmasının ardından Vali Deniz, 9 şehit ailesi ve 1 gaziye madalya ve beratlarını verdi.
Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
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