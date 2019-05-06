Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

ORDU / BAYBURT (AA) - Ordu ve Bayburt'ta düzenlenen törenle şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Cumhurbaşkanlığınca "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verilmesine karar verilen şehit yakınlarına ve gazilere, Devlet Övünç Madalyası ve Beratları, düzenlenen törenle tevcih edildi. Ordu Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada, makamların büyüklerinden bir tanesinin şehadet olduğunu belirterek, "Dinimiz için kutsal değerlerimiz için ay yıldızlı al bayrağımız için çoğu kez canımızı feda ettik. Evlatlarımızı kara toprağa teslim ettik ama her zaman 'vatan sağolsun' dedik. Ne mutlu ki sizlere, evlatlarını bu vatana bağışlamış insanlarsınız. O yüzden hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum." dedi. "Kimileri ölürken kendisini, ailesini, milletini şereflendirir. Kimisi de ölürken herkesi utandırır. Rabbim ölürken de utanmamayı, şereflendirmeyi, onurlandırmayı hepimize nasip etsin." diyen Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: Bunlar da ilginizi çekebilir Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası Diyarbakır'da şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi MHP'den YSK'nın kararına ilk açıklama!

"Son yıllarda artan bir oranda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesi, büyümesi ve yeniden medeniyet değerlerine sahip çıkmasıyla rahatsız olan küresel güçlerin ve onların kullandığı şebekelerin harekete geçtiğini görüyoruz. Dertlerinizi, acılarınızı paylaşıyoruz. Biz Müslümanız. Şehitlerimizin ölmediğine inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah yolunda ölenler için ölüdür demeyiniz, bilakis onlar diridirler. Fakat siz onu bilemezsiniz.' Yüce Allah, bir başka ayeti kerimesinde, şehitlerimizin ölü olmadıklarını ve Allah'ın katında rızıklandırıldıklarını ifade ediyor. Rabbim hepimizin ahiretini güzel eylesin." Konuşmanın ardından16 Kasım 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya, 17 Haziran 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Onur Tiken, 12 Ekim 2016'de Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük, 4 Mart 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu, 24 Haziran 2016'da Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri yol emniyeti aldığı sırada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Kerim Örtücü, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında 12 Mart 2018'de Afrin'in Cinderes bölgesinde icra edilen operasyon esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart’ın ailelerine, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Gazi Komando Uzman Çavuş Hakan Güneş'e, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Ekrem Ballı, Adem Öztürk, Bayram Gale, Ahmet Arık, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Meydan, daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - Bayburt Cumhurbaşkanlığınca Bayburt'ta 2 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi. Bayburt Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, vatan için canını feda etmiş olan aziz şehitler adına ailelerine takdim edilmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tensip edilip Bayburt'a gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı yine Cumhurbaşkanı adına aziz şehitlerin saygıdeğer ailelerine taktim etmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.