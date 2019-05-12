RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, "Birçok terör örgütünden yeniden saldırılar var, ekonomik taarruzlar var, çıkarılmak istenen değişik sıkıntılar var. Duaların kabul edildiği bu mübarek günlerde devletimize, milletimize dua bekliyoruz." dedi.

Vali Çeber, bir restoranda düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet dileyerek şehit aileleri ve gazilere minnet ve şükran duygularını sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin her zaman çeşitli terör örgütleri ile mücadele ettiğini anımsatan Çeber, şehit aileleri ve gazilerden bu zorlu mücadelede her zaman destek gördüklerini ve dua beklediklerini söyledi.

Çeber, Türkiye'nin her zaman mücadele içinde olduğunu vurgulayarak, "Bugünlerde memleketimiz üzerinde oyunlar oynanıyor. Birçok terör örgütünden yeniden saldırılar var, ekonomik taarruzlar var, çıkarılmak istenen değişik sıkıntılar var. Duaların kabul edildiği bu mübarek günlerde devletimize, milletimize dua bekliyoruz. Türkiye ve Rize'ye iyi hizmetler etmek için koşturuyoruz. Hep birlikte mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Çeber, Anneler Günü olduğunu da hatırlatarak, anne sevgisinin bir güne sığdırılamayacağını ifade etti.

Konuşmasının ardından Vali Çeber, 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan İsmail Kısır'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı tevdi etti.

Daha sonra Vali Çeber, şehit aileleri ve gazilerle birlikte iftar yaptı.

