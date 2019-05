Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenleri

Bartın Valisi Sinan Güner, törende yaptığı konuşmada, vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarla iftihar ettiklerini söyledi.

Bu sırada şehitlerin ailesi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da üç şehit yakını ile bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda düzenlenen törende, dünyanın en önemli coğrafyalarından birini vatan tuttuklarını söyledi.

Çok uzun dönemdir bu topraklarda yerleşik olduklarını belirten Bektaş, şöyle konuştu:

"Varlığımızı sürdürebilmek için bir kısım sıkıntılar yaşamak zorunda kalıyoruz. Sıkıntıların sonuçları da bize şehitler ve gaziler olarak yansıyor. Bu topraklarda, bu vatanda yaşamanın bir bedeli, faturası var. Bunu millet olarak ödüyoruz. Ne yapacağız? Şehitlerimizi her an rahmetle anacağız, gazilerimize sağlık dileyeceğiz. Her şeyden önemlisi ateş düştüğü yeri yakmayacak. Millet ve ülke olarak bu acıyı da paylaşmayı başaracağız. Şehitlerimiz, gazilerimiz bu fedakarlıklarda bulunmasaydı biz böyle huzurla ülkede yaşayamayacaktık. Bu nedenle onlara minnet ve şükran borçluyuz."