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Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:44 | Son Güncelleme

Bartın ve Zonguldak'ta şehit aileleri ve gazilere madalyaları törenle verildi

BARTIN/ZONGULDAK (AA) - Bartın ve Zonguldak'ta, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, törende yaptığı konuşmada, vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarla iftihar ettiklerini söyledi.

Şehit ailesi ve yakınlarının da gururu ve hüznü yaşadığını ifade eden Güner, "Bugün bu madalyayı ve beratı Cumhurbaşkanımız adına sizlere takdim etmek benim için müstesna ve şerefli bir görevdir. Bu öyle bir belge ki, yıllar sonra şehitlerimizin çocukları, torunları gururla bahsedecek ve haklı bir gururu yaşayacaklar." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Güner, 2 Eylül 2016'da Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur'un Devlet Övünç Madalyası ve Beratını şehidin babası Hayri ile annesi Suzan Kanbur'a takdim etti.

Yine 1 Mayıs 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç'un madalya ve beratı şehidin babası Sefer ve annesi Nazife Oruç'a verildi.

Bu sırada şehitlerin ailesi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da üç şehit yakını ile bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda düzenlenen törende, dünyanın en önemli coğrafyalarından birini vatan tuttuklarını söyledi.

Çok uzun dönemdir bu topraklarda yerleşik olduklarını belirten Bektaş, şöyle konuştu:

"Varlığımızı sürdürebilmek için bir kısım sıkıntılar yaşamak zorunda kalıyoruz. Sıkıntıların sonuçları da bize şehitler ve gaziler olarak yansıyor. Bu topraklarda, bu vatanda yaşamanın bir bedeli, faturası var. Bunu millet olarak ödüyoruz. Ne yapacağız? Şehitlerimizi her an rahmetle anacağız, gazilerimize sağlık dileyeceğiz. Her şeyden önemlisi ateş düştüğü yeri yakmayacak. Millet ve ülke olarak bu acıyı da paylaşmayı başaracağız. Şehitlerimiz, gazilerimiz bu fedakarlıklarda bulunmasaydı biz böyle huzurla ülkede yaşayamayacaktık. Bu nedenle onlara minnet ve şükran borçluyuz."

Konuşmanın ardından Bektaş, Kasım 2017'de Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın babası Cevat Kurak'a, Şemdinli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu'nun annesi Yeter Keskin'e ve Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Hasan Bilgin'in babası Yaşar Bilgin'e madalya ve beratları takdim etti.

Bektaş, 2009'da Bingöl'de terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada gazi olan Emrah Bölükbaş'a da Devlet Övünç Madalyası ve Beratını verdi.

Tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

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