Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenleri

BARTIN/ZONGULDAK (AA) - Bartın ve Zonguldak'ta, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, törende yaptığı konuşmada, vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarla iftihar ettiklerini söyledi.

Şehit ailesi ve yakınlarının da gururu ve hüznü yaşadığını ifade eden Güner, "Bugün bu madalyayı ve beratı Cumhurbaşkanımız adına sizlere takdim etmek benim için müstesna ve şerefli bir görevdir. Bu öyle bir belge ki, yıllar sonra şehitlerimizin çocukları, torunları gururla bahsedecek ve haklı bir gururu yaşayacaklar." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Güner, 2 Eylül 2016'da Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur'un Devlet Övünç Madalyası ve Beratını şehidin babası Hayri ile annesi Suzan Kanbur'a takdim etti.

Yine 1 Mayıs 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç'un madalya ve beratı şehidin babası Sefer ve annesi Nazife Oruç'a verildi.