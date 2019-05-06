Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenleri

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir restoranda düzenlenen tevcih töreni ve iftar programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının herkese hayırlar getirmesini diledi.

Uğrunda ölmeyi göze aldıkları mukaddesat, vatan, bayrak, ezan, namus için yapılan fedakarlığın, fedakarlıkların en büyüğü olduğunu dile getiren Nayir, "Yine bu uğurda can vermeye hazır olduğunu gösteren gazilerimiz de ondan sonra gelen bir fedakarlığı, rütbeyi elde ediyorlar. Bu rütbelerin karşılığını verecek olan Cenabı Hak'tır ama dünyada da bunun belgesi, tescili olarak Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından devlet övünç madalyaları hazırlanıyor." diye konuştu.

Nayir, madalyaları sahiplerine tevcih edeceklerini belirterek, "Yapılan fedakarlık büyük. Kolluk birimlerimiz, askerimiz evimizde rahat uyuyalım diye uykusunu terk edebiliyor. Bizim can güvenliğimiz, namus emniyetimiz sağlansın, vatanımıza bir zarar gelmesin diye en kıymetli varlıkları olan canlarını feda ediyorlar. Bundan daha büyük bir fedakarlık düşünülebilir mi?" ifadelerini kullandı.