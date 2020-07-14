Devlet personel alımı ilanları: Binlerce personel alımı yapılacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 161 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. 13 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 19 Temmuz'a kadar devam edecek.

Türk-Alman Üniversitesi, 39 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı başvuruları 13 Temmuz'da başlarken, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 120 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 14 Temmuz'da başlayan başvuru süreci 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Dairesi Başkanlığı internet sitesinde çok sayıda personel alımı ilanı yayınlandı. İş arayışına devam edenler bu ilanlara büyük ilgi gösterdi. Yayımlanan personel alımı ilanları na göre bu alımlarda yüzlerce kişi istihdam edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın internet adresinden vatandaşlarla paylaştığı personel alımı ilanları...

Son olarak Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Sultanhisar'a 41 geçici işçi alınacak. 1 Temmuz'da başlayan başvurular 16 Ekim'e kadar sürecek.

Bakanlığın bir diğer alımı da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na olacak. 31 stajyerin alınacağı alımlara başvurular 24 Temmuz'da bitecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 15 geçici işçi alacak. Başvuru işlemleri 15 Temmuz'a kadar devam edecek.

Bakanlık tarafından yapılan alımda 15 geçici işçi alınacak. İşçiler Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı'ndan görevlendirilecek.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'ne 19 stajyer sanatçı alınacak. Başvurular 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu, 120 sinai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek. Alıma dair başvurular 10 Temmuz'da başlarken, 8 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜBİTAK 9 sürekli işçi istihdam edeceğini duyurdu. İlana başvurular 6-27 Temmuz arasında yapılacak.

TÜBİTAK ayrıca BİLGEM'de görevlendirilecek 2 sözleşmeli işçi alacak. Bu pozisyon için başvurular ise 24 Temmuz'da sona erecek.

Son olarak TÜBİTAK 15 uzman ve uzman yardımcısı alacak. Bu alımların başvuruları ise 20 Temmuz'da tamamlanacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 103 sözleşmeli personel alacak. Adaylar başvuru işlemlerini 6-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Üniversite tarafından yapılacak alımla 149 personel istihdam edilecek. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek kadrolar için başvurular 20 Temmuz'a dek sürecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımları ile 117 kişi istihdam edilirken, başvurular 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı bin 72 sürekli işçi alacağını duyurdu. Bu kapsamdaki alım için başvurular 16 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli er olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar 3 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.