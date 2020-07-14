HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devlet personel alımı ilanları: Binlerce personel alımı yapılacak

Devlet personel alımı ilanları: Binlerce personel alımı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Kamu personeli alımı ilanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın internet adresinden vatandaşlarla paylaşıldı. Devlet personel alımı ilanları çeşitli kurumlar tarafından paylaşılırken, yüzlerce personel alımı olacağı duyuruldu. Peki hangi kurumlar, hangi kadrolar için personel alımı yapacak? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılan ilanlar...

Devlet personel alımı ilanları: Binlerce personel alımı yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Dairesi Başkanlığı internet sitesinde çok sayıda personel alımı ilanı yayınlandı. İş arayışına devam edenler bu ilanlara büyük ilgi gösterdi. Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre bu alımlarda yüzlerce kişi istihdam edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın internet adresinden vatandaşlarla paylaştığı personel alımı ilanları...

14 Temmuz personel alımı ilanları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 120 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 14 Temmuz'da başlayan başvuru süreci 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

Dicle Üniversitesi

Dicle Üniversitesi 242 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvuru işlemleri 13-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk-Alman Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi, 39 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı başvuruları 13 Temmuz'da başlarken, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi 161 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. 13 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 19 Temmuz'a kadar devam edecek.

Trakya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi 270 sözleşmeli personel alımı ile istihdam yaratırken, başvurular 10-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Patent ve Marka Kurumu, 120 sinai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek. Alıma dair başvurular 10 Temmuz'da başlarken, 8 Ağustos'ta sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'ne 19 stajyer sanatçı alınacak. Başvurular 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bakanlık tarafından yapılan alımda 15 geçici işçi alınacak. İşçiler Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı'ndan görevlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 15 geçici işçi alacak. Başvuru işlemleri 15 Temmuz'a kadar devam edecek.

Bakanlığın bir diğer alımı da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na olacak. 31 stajyerin alınacağı alımlara başvurular 24 Temmuz'da bitecek.

Son olarak Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Sultanhisar'a 41 geçici işçi alınacak. 1 Temmuz'da başlayan başvurular 16 Ekim'e kadar sürecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜBİTAK 9 sürekli işçi istihdam edeceğini duyurdu. İlana başvurular 6-27 Temmuz arasında yapılacak.

TÜBİTAK ayrıca BİLGEM'de görevlendirilecek 2 sözleşmeli işçi alacak. Bu pozisyon için başvurular ise 24 Temmuz'da sona erecek.

Son olarak TÜBİTAK 15 uzman ve uzman yardımcısı alacak. Bu alımların başvuruları ise 20 Temmuz'da tamamlanacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 103 sözleşmeli personel alacak. Adaylar başvuru işlemlerini 6-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Üniversite tarafından yapılacak alımla 149 personel istihdam edilecek. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek kadrolar için başvurular 20 Temmuz'a dek sürecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımları ile 117 kişi istihdam edilirken, başvurular 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı bin 72 sürekli işçi alacağını duyurdu. Bu kapsamdaki alım için başvurular 16 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli er olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar 3 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 24 personel istihdam edecek. Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı pozisyonu için yapılacak alımların başvuruları 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 sözleşmeli personel istihdam edecek. 1 Temmuz'da başlayan başvurular 15 Temmuz'da son bulacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 300 erkek öğrenci alacağını açıkladı. 3 Temmuz'da başlayan başvurular 3 Ağustos'ta son bulacak.

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı 100 erkek öğrenci alacak. Başvurular 3 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi 307 sözleşmeli personel istihdam edecek. 1 Temmuz'da başlayan başvurular 16 Temmuz'da sona erecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi için yapılacak alımlarda 2 veteriner hakim alınacak. Başvurular 15 Temmuz'a dek sürecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve 10 memur alacağını duyurdu. Başvuru işlemleri 13-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı 4 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 27 Temmuz'a kadar devam edecek.

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin 35 uzman alımı için başvurular 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Gözler saat 15.00'deKurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Gözler saat 15.00'de
Levent Özeren kimdir? Levent Özeren kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Diğer Haberler
Konya, İstanbul'u da geçip ilk sırada yer almıştı: Yanlış anlaşılmalara neden oldu

İstanbul'u da geçip ilk sırada yer almıştı: Yanlış anlaşılmalara neden oldu

Güncel 2020 kır düğünü fiyatları nedir? Koronavirüs sonrası kır düğünü fiyatları arttı!

Koronavirüs sonrası kır düğünü fiyatları nedir?

İBB'den Kanal İstanbul planlarına itiraz

İBB'den Kanal İstanbul planlarına itiraz

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma ya da seyahat kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Gözler saat 15.00'de

Rip akıntısına kapılan TRT çalışanı boğuldu

Rip akıntısına kapılan TRT çalışanı boğuldu

Üniversiteli Beril Nisa Aydın yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Çığlık atarak kurtuldum

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Çığlık atarak kurtuldum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.