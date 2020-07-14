Devlet personel alımı ilanları: Binlerce personel alımı yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Dairesi Başkanlığı internet sitesinde çok sayıda personel alımı ilanı yayınlandı. İş arayışına devam edenler bu ilanlara büyük ilgi gösterdi. Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre bu alımlarda yüzlerce kişi istihdam edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın internet adresinden vatandaşlarla paylaştığı personel alımı ilanları...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 120 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 14 Temmuz'da başlayan başvuru süreci 28 Temmuz'a kadar devam edecek.
Dicle Üniversitesi 242 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvuru işlemleri 13-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Türk-Alman Üniversitesi, 39 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı başvuruları 13 Temmuz'da başlarken, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
Bursa Uludağ Üniversitesi 161 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. 13 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 19 Temmuz'a kadar devam edecek.
Trakya Üniversitesi 270 sözleşmeli personel alımı ile istihdam yaratırken, başvurular 10-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Türk Patent ve Marka Kurumu, 120 sinai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek. Alıma dair başvurular 10 Temmuz'da başlarken, 8 Ağustos'ta sona erecek.
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'ne 19 stajyer sanatçı alınacak. Başvurular 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
Bakanlık tarafından yapılan alımda 15 geçici işçi alınacak. İşçiler Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı'ndan görevlendirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 15 geçici işçi alacak. Başvuru işlemleri 15 Temmuz'a kadar devam edecek.
Bakanlığın bir diğer alımı da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na olacak. 31 stajyerin alınacağı alımlara başvurular 24 Temmuz'da bitecek.
Son olarak Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Sultanhisar'a 41 geçici işçi alınacak. 1 Temmuz'da başlayan başvurular 16 Ekim'e kadar sürecek.
TÜBİTAK 9 sürekli işçi istihdam edeceğini duyurdu. İlana başvurular 6-27 Temmuz arasında yapılacak.
TÜBİTAK ayrıca BİLGEM'de görevlendirilecek 2 sözleşmeli işçi alacak. Bu pozisyon için başvurular ise 24 Temmuz'da sona erecek.
Son olarak TÜBİTAK 15 uzman ve uzman yardımcısı alacak. Bu alımların başvuruları ise 20 Temmuz'da tamamlanacak.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 103 sözleşmeli personel alacak. Adaylar başvuru işlemlerini 6-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Üniversite tarafından yapılacak alımla 149 personel istihdam edilecek. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek kadrolar için başvurular 20 Temmuz'a dek sürecek.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımları ile 117 kişi istihdam edilirken, başvurular 20 Temmuz'a kadar devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı bin 72 sürekli işçi alacağını duyurdu. Bu kapsamdaki alım için başvurular 16 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli er olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar 3 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 24 personel istihdam edecek. Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı pozisyonu için yapılacak alımların başvuruları 14 Ağustos'a kadar sürecek.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 sözleşmeli personel istihdam edecek. 1 Temmuz'da başlayan başvurular 15 Temmuz'da son bulacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 300 erkek öğrenci alacağını açıkladı. 3 Temmuz'da başlayan başvurular 3 Ağustos'ta son bulacak.
Jandarma Genel Komutanlığı 100 erkek öğrenci alacak. Başvurular 3 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ege Üniversitesi 307 sözleşmeli personel istihdam edecek. 1 Temmuz'da başlayan başvurular 16 Temmuz'da sona erecek.
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi için yapılacak alımlarda 2 veteriner hakim alınacak. Başvurular 15 Temmuz'a dek sürecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve 10 memur alacağını duyurdu. Başvuru işlemleri 13-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı 4 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 27 Temmuz'a kadar devam edecek.
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin 35 uzman alımı için başvurular 31 Temmuz'a kadar devam edecek.