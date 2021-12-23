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Devlet sanatçısı Alaeddin Yavasca hayatını kaybetti

23.12.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik Türk müziğinin önemli isimlerinden Prof.

Dr. Alaeddin Yavasca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yavaşca 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti.

Klasik Türk müziği sanatçılığının yanı sıra aynı zamanda bir tıp profesörü olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi. Usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Kilis'te 1 Mart 1926 tarihinde doğan Yavasca, müzik hayatına 8 yaşındayken keman dersleri alarak başladı. 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olan Yavasca, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde çeşitli görevler aldı, 1967'den itibaren solistliğin yanında koro yöneticiliği de yaptı.

1991 yılında devlet sanatçısı unvanı alan Yavasca Türk musikisine yaptığı önemli katkılar nedeniyle müzik dalında 2008 yılı "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" ve sanat dalında 2010 yılı "TBMM Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Alaeddin Yavasca'nın vefatı siyaset, müzik dünyası ve toplumda geniş yankı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı mesajda "Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsüyle Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da mesajında Yavasca için "Kültürümüze kazandırdığı eşsiz besteleri, yorumları, albümleri, yetiştirdiği öğrencileri ile her daim bizlere ışık olmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

Müzik alanında çalışmalarıyla da bilinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yavasca için "Bu gökkubbede hoş bir sada bırakıp gitti" ifadesini kullandı.

ANKA,DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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