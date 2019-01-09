"Devlet sanatçısı olmak, sanatın özgürleşmesinin önünde engeldir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Özgürlükçü bir sinema anlayışı, sansürsüz bir hayat hepimizin istediği bir yaşam şeklidir. Bu hayat tarzı ile hareket edilirse Türkiye özgürleşir, Türkiye özgürleşirse dünyaya örnek bir ülke olmaya devam eder." dedi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni irdeledi.

Sinema meslek birliklerinin de teklifin komisyon çalışmalarında hazır bulunduğunu ifade eden Yıldırım Kaya, bu sayede meslek birlikleri temsilcilerinin sektörde yaşanan sorunları dile getirme imkanına sahip olacaklarını söyledi.

Sanata ve sanatçıya yönelik çabaları desteklediklerini belirten Kaya, "Ancak teklife bakıldığında, bazı maddelerin özellikle sansür uygulaması içerdiğini fark ettik. Öyle bir sistem hazırlanmış ki Bakanlık, Destekleme Kurulunun karar yeter sayısını kendi elinde bulunduruyor. Burada karar yeter sayısı meslek birliklerinde olmadığı sürece siyasi irade keyfi uygulamalara yönelebilir. Bunun örneklerini daha önce de defalarca gördük." diye konuştu.